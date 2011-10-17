-"Kaddafi'nin adamı" diye tutuklandılar TRABLUS (A.A) - 17.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin adamı olduğu gerekçesiyle Ulusal geçiş Konseyi (UGK) tarafından tutuklananlardan suçsuz olduğu anlaşılanlar serbest bırakılıyor. Halk ayaklanmasının ardından isyancıların eline geçen bölgelerde Kaddafi'nin adamları olduğu gerekçesiyle hapse atılanların durumu, askeri ve sivil meclislerde görüşülmeye başladı. Tutukluların verdiği ifadeleri değerlendiren bölgesel askeri ve sivil meclisler, suçsuzluğu kanıtlananları serbest bırakma kararı aldı. Meclislerin kararının duyulması üzerine tutuklu yakınları cezaevlerinin önünde toplanmaya başladı. Sabrata Cezaevi Müdür Yardımcısı Muhammed Magrug Muhran, tutukluların verdiği ifadeler doğrultusunda araştırmalar yaptıklarını, hazırlanan raporları askeri ve sivil meclise sunduklarını söyledi. Muhran, suçsuzlukları kanıtlanan tutuklular hakkında, bölgesel meclislerin verdiği serbest bırakma kararını uygulamaya başladıklarını ifade etti. -''Yeni dönemde her şey daha adil olacak''- Kaddafi'nin askerlerinden olan 2 kardeşinin 3 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Hasan Busbia, meclisin verdiği kararın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Halk ayaklanmasından önce gümrükte üst düzey görev yapan eşini, oğlu Hasan ile cezaevi önünde bekleyen Meryem El Fellah, ''Ben eşimin suçsuz olduğunu biliyordum. Biz hiçbir zaman haram yemedik. Allah'a şükürler olsun artık serbest kaldı. Yeni dönemde her şeyin daha adil olacağına inanıyorum'' dedi. Cezaevinin kapısında bekleyen oğlu ve eşi Meryem El Fellah ile kucaklaşan Beşir El Haj yaklaşık 2 aydır tutuklu olduğunu dile getirdi. Görev yaptığı dönemde verdiği kararlara ilişkin araştırmalar yapıldığını, bir suçunun olmadığı için de serbest bırakıldığını bildiren Beşir, tutuklu kaldığı dönem içerisinde kötü muamele görmediğini anlattı. Cezaevinde 2 aydır tutuklu olduğunu belirten Tahir Beşir de Kaddafi döneminde tapuda çalıştığını, imzası bulunan tüm evrakların Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri tarafından incelendiğini anlattı. Beşir, suçsuzluğunun ortaya çıktığı için mutlu, Libya'nın geleceğinden de umutlu olduğunu söyledi.