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Dünya

"KADDAFİ PETROL TESİSLERİNE SABOTAJ EMRİ VERDİ" NEW YORK (A.A)

23 Şubat 2011 01:12

-"KADDAFİ PETROL TESİSLERİNE SABOTAJ EMRİ VERDİ" NEW YORK (A.A) - 22.02.2011 - Amerikan Time dergisinin, eski CIA mensubu istihbarat uzmanı köşe yazarı Robert Bear, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, kendisine sadık birliklere, "ülkedeki petrol tesislerine sabotaj düzenlenmesi emri verdiğini" iddia etti.  CIA'in Ortadoğu ile ilgili eski bir mensubu olan Bear, Time'ın internet sitesindeki yazısında, Libya hükümetine yakın bir kaynaktan aldığı bilgilere göre, ilk sabotajların, Akdeniz'e çıkan boru hatlarına karşı düzenlenebileceğini öne sürdü.   Libya'daki başka kaynaklarının da "Kaddafi'nin iki hafta önce, Arap ülkelerindeki ayaklanmaların Libya'ya yayılmayacağını söylediğini" belirttiklerini kaydeden yazar, Libya liderinin bunda yanıldığını ve şimdi, "diğer şeylerin yanı sıra güvenlik güçlerine, petrol tesislerine sabotaj düzenlenmesi emri verdiğini" ifade etti. Yazar, makalesinde, "Sabotaj, kaynağıma göre, Libya'nın isyancı aşiretlerine bir mesaj olacak: Ya ben ya kaos" diye yazdı.  Ülkenin iç kesimlerinde, güneydeki aşiretlerin, petrol kuyularını ellerinde tuttukları biliniyor.   Bear, yazısında, "Libya'daki kaynaklarına göre, Kaddafi'nin çevresinde, 45 bin kişilik düzenli ordudan, kendisine sadık sadece 5000 kişilik bir güvenlik gücünün kaldığını" kaydetti. Yazarın kaynaklarına göre, Kaddafi, ülkedeki kaosu körüklemek için, aşırı dinci militanların hapisten çıkarılmaları yönünde de emir verdi.  Bear'ın makalesinin tamamına, http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2052961,00.html bağlantısından erişilebiliyor.   

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