-"Kaddafi neredeyse yakalanıyordu" PARİS (A.A) - 25.08.2011 - Fransa'da yayımlanan Paris Match dergisi, Libyalı komandoların Libya lideri Muammer Kaddafi'yi dün yakalamak üzere olduğunu yazdı. Dergi, Arap ülkeleri istihbarat kurumları ve Libyalı muhaliflerle koordinasyon halinde olan birimden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kaddafi'nin dün başkent Trablus'taki özel bir konuta düzenlenen baskında neredeyse yakalandığı belirtildi. Güvenilir bir kaynaktan alınan ihbar üzerine harekete geçen komandoların, başkentin merkezindeki gösterişsiz bir eve dün sabah saatlerinde baskın düzenlediği, ancak Kaddafi'nin baskından önce evden ayrıldığı bildirildi. Haberde, Kaddafi'nin evde en az bir gece geçirdiğine dair kanıt bulunduğu kaydedildi. Haftalık derginin internet sitesinde yayımlanan haberde, istihbarat kurumlarının Kaddafi'nin hala başkentte saklandığını düşündüğü de belirtildi. -"NATO, istihbarat ve keşif desteği sağlıyor" İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, NATO'nun Libya'da Muammer Kaddafi'nin bulunması için istihbarat ve keşif desteği sağladığını söyledi. Fox BBC'ye yaptığı açıklamada, NATO'nun Muammer Kaddafi'nin yerinin tespit edilmesinde aktif rol oynadığını kaydetti ancak yürütülen operasyonun detaylarını açıklamadı. "Libya'daki görevlerinin sona ermediğini" vurgulayan Fox, başkent Trablus'ta ve ülkenin bazı bölgelerinde direnişin devam ettiğine dikkati çekti. Fox bugün Daily Telegraph gazetesinde yer alan "İngiliz SAS komandolarının Kaddafi'nin bulunması için yardımcı olduğu" haberiyle ilgili yorum yapmaktan da kaçındı. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague bugün düzenlediği basın toplantısında "Libya'daki mücadelenin sona ermediğini, binlerce insanın hala Kaddafi için savaştığını" ifade etti.