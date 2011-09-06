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Dünya

"Kaddafi İtalya'yı zor durumda bırakmak istiyor" ROMA (A.A)

06 Eylül 2011 15:15

-"Kaddafi İtalya'yı zor durumda bırakmak istiyor" ROMA (A.A) - 06.09.2011 - Libya'yı 42 yıldır yöneten Albay Muammer Kaddafi'nin, aralarındaki dostluk anlaşmasını bozup, muhaliflere destek vermeye başlayan İtalya'yı, yolladığı kaçak göçmenlerle zor durumda bırakmayı hedeflediği bildirildi. İtalyan ''La Repubblica'' gazetesinde yayımlanan haberde, Kaddafi'nin kendisini aldattığını düşündüğü İtalya'ya Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri yolladığı belirtildi. Nijerya, Gana, Mali, Togo, Nijer gibi ülkelerden gelen göçmenler haberde, ''Kaddafi'nin son silahı'' olarak nitelendiriliyor. İsminin gizli kalmasını isteyen limanda görevli bir rejim albayı, "Birkaç ay öncesine kadar Afrikalı göçmenleri durdurup tutukluyorduk ve toplama merkezlerine yolluyorduk. Daha sonra Libya hükümeti bir bildiri yayımlayarak, göçmenleri limanlarda toplamamızı istedi. Onlara burada temel düzeyde seyir ve GPS sistemiyle ilgili ders dahi verildi" dedi. Sudanlı bir göçmen de Kaddafi rejiminin, insanları Avrupa'ya gönderme kararından sonra masrafları da karşıladığını ifade etti. Yıl başından bu yana Tunus, Mısır ve Libya'da baş gösteren isyan hareketleri ve sonrasında ortaya çıkan kaçak göç dalgası, İtalya'nın başını bir hayli ağrıttı. Özellikle İtalya'nın Afrika kıtasına en yakın toprak parçası Lampedusa adası, ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçan göçmenlerin ilk durağı olmuş ve ciddi akına uğramıştı. Kaçak göçmenlerin, eski teknelerle yaptığı yolculuklar zaman zaman ölümle sonuçlanmış ve çeşitli trajedilere yol açmıştı. Kaçak göçmen konusu zaman zaman İtalya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında da krize neden olmuştu. 

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