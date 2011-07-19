-"KADDAFİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI" PARİS (A.A) - 19.07.2011 - Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin gitmesi için geri sayımın başladığını belirtti. Longuet, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, "Geri sayımın başladığını düşünüyorum. Bu tür operasyonlarda bazı şeyler beklenenden daha hızlı gelişebilir" dedi. Fransa Savunma Bakanı, "Kaddafi'nin mantıklı biri olmaması ve Trablus'ta halkı rehin alarak saklanma stratejisini seçme ihtimalinin bulunması nedeniyle son derece endişeli olduğunu" da belirtti. Longuet, Libya halkının artık Kaddafi'nin gelecekle ilgili çözümü temsil etmediğine kesin olarak inandığını ifade etti.