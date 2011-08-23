-"Kaddafi hala Libya'da" WASHINGTON (A.A) - 23.08.2011 - Pentagon, Libyalı muhaliflerin, başkent Trablus'un büyük bölümünü kontrol altına almış göründüğünü, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ise hala Libya'da olduğunu bildirdi. Pentagon'un sözcüsü Albay Dave Lapan, Kaddafi'ye bağlı güçlerin komuta yetilerinin kaybolmasına rağmen hala tehlikeli olduğunu belirterek, Libyalı muhaliflerin, başkent Trablus'un büyük bölümünü kontrol altına almış göründüğünü, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ise ülkeyi terk etmediğini söyledi. Lapan, ABD'nin, Kongre'nin kimyasal silahların yanlış kişilerin ellerine geçebileceği endişesi nedeniyle Libya'da kimyasal silah bulunan sahaları izlediğini sözlerine ekledi.