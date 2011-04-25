-"KADDAFİ GÜVENDE VE MORALİ YÜKSEK" TRABLUS (A.A) - 25.04.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Albay Muammer Kaddafi'nin karargahının hedef alındığı NATO bombardımanında 3 kişinin öldüğü bildirildi. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, sabahın erken saatlerinde Kaddafi'nin Bab El Aziziye karargahına düzenlenen saldırıya rağmen, Libya liderinin moralinin yüksek olduğunu söyledi. İbrahim, saldırıda 45 kişinin de yaralandığını belirterek, Kaddafi'nin durumunun iyi olduğunu kaydetti. Saldırının Kaddafi'yi hedef aldığının göründüğünü söyleyen İbrahim, ancak ölenlerin karargahta çalışanlar ve güvenlik korumaları olduğunu kaydetti. Binada siyasi bürolar bulunduğunu bildiren İbrahim, "bu tip terör saldırılarının Libya'daki sivilleri nasıl koruduğunu" sordu. İbrahim, Kaddafi'nin saklanmadığını, ancak güvenli bir yerde olduğunu belirtti.