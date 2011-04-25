T24 LogoT24 Logo
Dünya

"KADDAFİ GÜVENDE VE MORALİ YÜKSEK" TRABLUS (A.A)

25 Nisan 2011 22:42

-"KADDAFİ GÜVENDE VE MORALİ YÜKSEK" TRABLUS (A.A) - 25.04.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Albay Muammer Kaddafi'nin karargahının hedef alındığı NATO bombardımanında 3 kişinin öldüğü bildirildi. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, sabahın erken saatlerinde Kaddafi'nin Bab El Aziziye karargahına düzenlenen saldırıya rağmen, Libya liderinin moralinin yüksek olduğunu söyledi. İbrahim, saldırıda 45 kişinin de yaralandığını belirterek, Kaddafi'nin durumunun iyi olduğunu kaydetti. Saldırının Kaddafi'yi hedef aldığının göründüğünü söyleyen İbrahim, ancak ölenlerin karargahta çalışanlar ve güvenlik korumaları olduğunu kaydetti. Binada siyasi bürolar bulunduğunu bildiren İbrahim, "bu tip terör saldırılarının Libya'daki sivilleri nasıl koruduğunu" sordu. İbrahim, Kaddafi'nin saklanmadığını, ancak güvenli bir yerde olduğunu belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24