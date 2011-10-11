-"Kaddafi güneydeki çöl bölgesinde saklanıyor" TRABLUS (A.A) - 11.10.2011 - Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) bir yetkili, firari lider Muammer Kaddafi'nin ülkenin güneybatısındaki çöl bölgesinde saklandığını söyledi. Ulusal Geçiş Konseyi'nde etnik grup Tuaregleri temsil eden Musa el Koni Trablus'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Nijer ve Cezayir sınırları yakınında, çölde saklandığına inandığını kaydetti. Kaddafi rejiminin, coğrafi olarak saklanmaya uygun olan bu bölgeyi daha önce de kullandığını belirten Koni, Kaddafi'nin Nijer hükümeti ile de sıkı bağları olduğuna ve sınırdan istediği gibi geçip ülkeye dönebiliyor olabileceğine dikkati çekti. Kaddafi'nin oğlu el Saadi, Nijer'de ev hapsinde tutuluyor. Muammer Kaddafi'nin Cezayir sınırı yakınında saklandığı, bölgedeki Tuaregler tarafından korunduğu iddia edilmişti. UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil hafta sonu yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin hala ülkede olup olmadığıyla ya da yeriyle ilgili doğrulanmış bilgi olmadığını kaydetmişti.