-"KADDAFİ GÜÇLERİ ECDEBİYE'YE GİRDİ" BİNGAZİ (A.A) - 07.04.2011 - Libya devlet televizyonu, Muammer Kaddafi güçlerinin Ecdebiye kentine girdiğini iddia etti. TV haberinde, askerlerin çöl arazisinde ilerleyişlerine, muhalif askerleri tutuklamalarına, tanklarını ele geçirmelerine ait görüntülere yer verildi. Reuters'ın görüştüğü Ecdebiye'den iki görgü tanığı ise Kaddafi güçlerinin kente girdiğine dair herhangi bir hareketliliğe rastlamadıklarını söyledi. Ecdebiye, ülkenin doğusunda, muhaliflerin merkezi Bingazi yakınlarında bulunuyor.