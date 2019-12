-"KADDAFİ ECDEBİYE KENTİNİ GERİ ALDI" TRABLUS (A.A) - 16.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin Ecdebiye kentini geri aldığı bildirildi Devlet televizyonu, muhaliflerin kalesi Bingazi'nin 160 kilometre güneyindeki Ecdebiye'nin geri alındığını duyurdu. Televizyon, kentin geri alınmasını kutlayan askerlerin görüntülerine yer verdi. Yetkililer dün, Ecdebiye'nin hükümet güçlerinin kontrolünde olduğunu açıklamış ancak görgü tanıkları kentte ve çevresinde muhalifler ve Kaddafi'ye bağlı birlikler arasındaki çatışmaların devam ettiğini söylemişti. Kentte, dünden bu yana 26 kişinin öldüğü bildirilmişti. -BAN, LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya'da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. BM Sözcüsü Martin Nesirky tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Libya'da hükümet güçlerinin askeri operasyonlarını giderek artırmalarından ve Bingazi'ye saldırmaya yönelik belirtilerden ciddi endişe duyduğu belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Bingazi gibi bir kente yapılacak bombardımanın sivillerin hayatlarını büyük riske atacağını vurgulayarak, Libya'da tüm tarafların derhal ateşkes sağlamaları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 26 Şubatta aldığı 1970 sayılı karara uymaları gerektiğini bildirdiği kaydedildi. Genel Sekreter Ban'ın, bu kapsamda sivillere karşı askeri güç kullananların bu davranışlarından sorumlu tutulacaklarını söylediği de aktarıldı. Sözcü Nesirky'nin verdiği bilgiye göre ayrıca Genel Sekreter Ban, dün gece Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa ile bir telefon görüşmesi yaptı. Sözcülük, Genel Sekreterin Libya Özel Temsilcisi Abdülilah Hatip'in de Libya'dan bugün ayrıldığını, Hatip'in Libya'da yetkililerle yaptığı görüşmelerde ülkedeki şiddet ve güç kullanımına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladığını kaydetti. BM Libya Özel Temsilcisinin, Libya'da hem rejim hem de rejim karşıtı muhaliflerle temasta kalmaya devam edeceği bildirildi. -LİBYA ÜZERİNDE UÇUŞA YASAK BÖLGE TARTIŞMASI- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması amacıyla dün sunulan karar tasarısına destek vermelerini istedi. Sarkozy, Konsey üyelerine bu talebini bir mektupla iletti. BM Güvenlik Konseyi, söz konusu karar tasarısını bugün görüşüyor. -THE NEW YORK TIMES GAZETESİNİN 4 MUHABİRİ KAYIP- Amerikan The New York Times gazetesi, Libya'daki çatışmaları izleyen 4 muhabirinin kayıp olduğunu bildirdi. Gazete, Libya'daki muhabirleriyle en son salı günü iletişim kurduklarını duyurdu. Kayıp New York Times muhabirlerinin Pulitzer ödüllü gazeteci Antony Şadid, gazetenin Beyrut bürosu sorumlusu Stephen Farrell ile gazeteci ve fotomuhabirleri Tyler Hicks, Lynsey Addario olduğu kaydedildi. Öte yandan, Libya'da daha önce gözaltına alınmış olan İngiliz The Guardian gazetesinin muhabiri serbest bırakıldı.