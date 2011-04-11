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Dünya

"KADDAFİ BARIŞ İÇİN YOL HARİTASINI KABUL ETTİ" TRABLUS (A.A)

11 Nisan 2011 10:44

-"KADDAFİ BARIŞ İÇİN YOL HARİTASINI KABUL ETTİ" TRABLUS (A.A) - 11.04.2011 - Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, ülkesindeki çatışmalara son vermek için Afrika Birliği'nin sunduğu yol haritasını kabul ettiğini söyledi.  Afrika Birliği ülkelerinden Güney Afrika, Uganda, Moritanya, Kongo ve Mali'nin liderlerinin, Libya'daki şiddetin sona ermesine yardımcı olmak için oluşturduğu heyete başkanlık eden Zuma, Trablus'ta saatler süren görüşmelerin ardından açıklamada bulundu. Zuma, "Kardeş liderle (Kaddafi) görüşmelerimizi tamamladık. Kardeş liderin heyeti, sunduğumuz yol haritasını kabul etti. Ateşkese bir şans vermemiz gerekiyor" dedi.  Jacob Zuma, Afrika heyetinin, Kaddafi muhalifleriyle görüşmek için Bingazi'ye gideceğini kaydetti.  Afrika Birliği'nin yol haritası, acil ateşkes, insani yardım için kanalların açılması ve muhalifler ile hükümet arasında görüşmeler yapılmasını öngörüyor.

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