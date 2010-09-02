-"KADDAFİ AVRUPALI OLMASI GEREKEN BİR İSLAM'DAN SÖZ ETMİŞ" ROMA (A.A) - 02.09.2010 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Roma'ya yaptığı ziyaret nedeniyle hükümete yapılan eleştirilere, La Stampa gazetesine verdiği özel demeçle yanıt verdi. Frattini, muhalefetten ve koalisyon ortağı sağ partilere mensup kimi kesimlerden gelen eleştirilerin haksız olduğunu ileri sürdüğü özel demecinde, "İtalya'da sömürgeci anlayışın geri dönüşü gibi değerlendirilecek kimi yaklaşımlar var. Kaddafi bir Arap liderdir. Afrika'da gittiği her yerde İtalya'nın sömürgeciliği aştığını anlatıyor. Kaddafi bize tüm Afrika'da kapıları açıyor" dedi. Frattini, Libya lideri Kaddafi'nin Roma'da hostes kızlara hitaben yaptığı konuşmada Avrupa'yı İslam'a çağırdığı biçimindeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşımın kızı da tesadüfen o toplantıdaydı. Kaddafi İslamlaştırılması gereken bir Avrupa'dan değil, Avrupalı olması gereken bir İslam'dan söz etmiş" diye konuştu. İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Maurizio Lupi ve Avrupa Parlamentosunda ÖHP Grup Başkanı Mario Mauro'nun, Kaddafi'ye La Stampa'da yayımladıkları bir açık mektupla yanıt vermelerini yadırgadığını kaydeden Frattini, Libya liderinin İslam konusundaki sözlerini "folklorik ve kışkırtıcı bir espri" olarak niteledi. Frattini, koalisyon ortakları arasında da dış politikadan anlamayan kişiler bulunduğunu ileri sürerek, "Maurizio Lupi ve Mario Mauro dahil, (bu kişilerin) folklorik ve kışkırtıcı bir espri nedeniyle korkuya kapılmaları, bundan hareketle Avrupa'nın Hristiyan kökenlerini hatırlatmaları nasıl mümkün olabilir? Şahsen ben hiç bir korkuya kapılmadım" diye konuştu. Frattini'nin Afrika Birliği Başkanlığı görevi halihazırda Bingu Wa Mutharika'da değil de halen Kaddafi'deymiş gibi konuşarak, Libya liderini "Afrika Birliği Başkanı" diye nitelemiş olması da dikkati çekti. -IRAK VE FİLİSTİN- Frattini, La Stampa'daki demecinde, dış politikaya ilişkin farklı konuları da değerlendirdi. Frattini, Irak'ta yaklaşık 6 aydır hükümet kurulamamış olmasını doğal karşıladığını belirterek, şöyle konuştu: "Belçika ve Hollanda'da da aylardır hükümet kurulamadı. Irak'taki istikrarsızlık bir siyasi meseledir. Yedi farklı etnisiteye mensup 14 parti var. Orada Berlusconi öncesinde İtalya'daki durumu çağrıştıran bir durum söz konusu: (Romano) Prodi de (Nuri) Maliki gibi 10 partiden oluşan bir koalisyonla iş başındaydı." İtalya Dışişleri Bakanı İsrail-Filistin müzakerelerinde Filistinlilerin temsilciliği konusunda Mahmud Abbas'a destek çıkılması gerektiğine değinerek, "Filistinlilerde kendilerine rağmen biri onlar adına atıyormuş gibi bir izlenim uyandırılmamalıdır. Bunun için Ebu Mazen'in konumunu güçlendirmek lazım" diye konuştu. Frattini, İtalya'nın Irak'a ve Afganistan'a ABD'yle birlikte asker göndermiş olmasını "yerinde bir karar" diye niteleyerek, "Bizler terörizmi ürediği yerde durdurmak istiyoruz. Ülkemize gelişini ancak böyle önleriz. Verdiğimiz kurbanlar için üzgünüm. Ama terörü durdurmasaydık bence daha kim bilir kaç kurban verecektik. Bence sayı çok daha kabarık olurdu" dedi.