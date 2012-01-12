-"Kaçak tüpgaz" uyarısı ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Tüp gaz fiyatları vatandaşımızı zorluyor. Geçim sıkıntısı içinde olan vatandaşlarımız da kaçak tüp kullanmaya yönelerek resmen evinde bombayla yaşıyor. Tüp gaz fiyatı üzerindeki ÖTV ve KDV oranı düşürülmediği sürece kaçak kullanımı artar'' dedi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, tüp gazdan karnını doyuran esnafın haksız rekabet nedeniyle zor günler yaşadığını öne sürdü. ''Bilhassa doğalgaz olmayan evlerde ve iş yerlerinde ağır kış şartlarında vatandaşın daha yoğun olarak kullandığı tüp gazdaki harcamalar milleti canından bezdirdi'' ifadesini kullanan Palandöken şunları kaydetti: ''Akaryakıt ve enerji fiyatlarına uygulanan vergi yükü sıralamasında en üstlerde yer alan ülkemizde, halkımız canı pahasına kaçak tüp gaz kullanıyor. Kaçak dolum yaptırmak son derece sakıncalıdır. Yoğunlukları farklı olduğu için hileli mal satışı var, vatandaş zarar ediyor. Ayrıca tüpün dolumuyla ilgili bir test imkanı olmadığı için takarken lastiği zedelenip yıpranabiliyor ve tüp hava kaçırabiliyor. Ayrıca standart ev tüplerine yapılan dolumlarda özel bir koku maddesi katılıyor. Evde gaz kaçağı olduğu zaman bizim için bir uyarıdır, ama kaçak LPG'de bu kokuyu almazsınız. Son derece tehlikeli bir durumdur. Vatandaşımızı da kaçak tüp kullanmaması konusunda uyarıyorum. Yetkililerimizden de denetimlerin sıkılaştırılmasını bekliyoruz. Ama çözüm için bilhassa dar gelirli vatandaşımızın kullandığı zorunlu tüketim maddelerinde vergilerin düşürülmesi gereklidir.''