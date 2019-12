-"JİTEMDE 10 BİN KİŞİ VAR, TEK ASKER BENİM" İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı emekli Albay Arif Doğan, ''JİTEM'in hepsi sivildir. Bir tek asker benim. 10 bin kişi vardır ama 20'den fazlası bir araya gelmez. PKK'nın ölüm bölgesine giren birimdir'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Doğan'ın savunmasına geçilmeden önce kimlik tespiti yapıldı. Mesleği sorulan Doğan, ''Emekli subayım. Eğer dağda 21 sene çalışılan bir meslek varsa, o meslektenim'' dedi. Aylık gelirinin fındık ve pamuk geliri ile emekli maaşının 7-8 bin lira olduğunu belirterek, kullandığı 6 cep telefonundan 2'sinin numarasını hatırlayarak, ''Kullandığım telefonlar zaten dinlenen yerlerde vardır'' diye konuştu. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün hakkındaki suçlamaları okuduğu sırada, yazılanlara değil, kalbine inandığını, öyle bir insan olsaydı adaleti mahkemeye bırakmayı değil, kendi cezasını kendisinin vereceğini dile getiren Doğan, ''Ben vatan haini değilim. 21 yıl dağda mücadele ettim'' şeklinde konuştu. Terör örgütü üyesi olduğu bölüm okunduğu sırada da Doğan, ''Hangi terör örgütü Başkan'' dedi. Şengün de, ''İddia olunan Ergenekon örgütü'' demesi üzerine Doğan, ''Ben bilmiyorum'' şeklinde konuştu. Şengün de ''okumamı bitireyim. Sizden açıklama isteyeceğim'' dedi. Kendisine sorulanlara cevap vermeye hazır olduğunu ifade eden Doğan, ''Ben suçlu değilim ki aklanmak için kendimi müdafaa edeyim. Herkesin bilmesi gereken bilgileri aktarmak için müracaat ettim. Benim tek beyanım var. Evimden, yataktan aldılar. Yoğun bakımda ifadem alındı. Tutuklandım'' şeklinde konuştu. -''BEN İSTİHBARATÇIYIM. HER KONUŞTUĞUM SUÇLU MU DEMEK''- Doğan, ölecek de olsa sorulması durumunda cevaplayacağını dile getirerek, ''JİTEM'i bilen bir kişi varsa çıksın, size yazı vereyim beni iğneyle öldürsünler'' dedi. Hakkındaki iddialara değinen Doğan, ''Veli Küçük paşamla irtibatta bulunmuşum. Sedat Peker'e reis demişim. Ben istihbaratçıyım. Her konuştuğum suçlu mu demek. Benim görevim suçlularla irtibata geçmek. Peker ile herkes görüşüyor. İnternete düşen ses benim sesim değildir. Ben aptal değilim. 21 yıl dağlarda yaşadım. Hayvanlaşmadım. İnsanları yaşatmaya çalıştım'' diye konuştu. Başından geçen PKK terör örgütü ile mücadele ettiği dönemlere ait anılarından bir kısmını anlatarak, yanmış bir asker ile karnı deşilmiş bir Kürt kızının cesedini görünce yemin ettiğini ifade eden Doğan, ''Beni bunlarla suçlayın. Hainlikle suçlamayın. Beni bir daha öldürmeyin. 1000 mermi ile suçlamayın. Her askerde bulunur bunlar. Arif Doğan Türkiye'nin harp planlarını biliyor'' dedi. Annesinin Kürt, babasını da Avşar Beyi olduğunu, Kürtçeyi iyi bildiğini ifade eden Doğan, JİTEM ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, JİTEM'in esrar, eroin, uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşmadığını, PKK'ya karşı en az 100 kişilik gruplarla çalıştığını belirterek, ''JİTEM'in hepsi sivildir. Bir tek asker benim. 10 bin kişi vardır. Ama 20'den fazlası bir araya gelmez. PKK'nın ölüm bölgesine giren birimdir. Buradaki subaylara sorun ölüm bölgesinin ne olduğunu bilmezler'' dedi. -''JİTEM'İ KURDUĞUMA, KURACAĞIMA PİŞMAN ETTİLER''- Doğan, JİTEM olmasaydı bugün 80 bin askerin ölmüş olacağını belirterek, ''JİTEM'i kurduğuma kuracağıma pişman ettiler. JİTEM'i lağvettik'' dedi. Kalbinde mermi yediği için pil olduğunu şeker, panik atak gibi hastalıkları bulunduğunu belirten Doğan, kendisinde bulunan 2 kalaşnikof silahın da birinin kendisine ait olduğunu, diğerinin de bir Korgeneral Hulusi Sayın'ın bir çarpışmanın sonucunda hediye olarak verdiğini söyledi. Doğan, OHAL bölgesinde öğretmenler de dahil 10 bin tane tabanca dağıttığını belirterek, kendisinde bulunan uyuşturucu maddenin de 20 yıl öncesine ait olduğunu, kendisinde çıktığı belirtilen 3 av tüfeğinin ise barut izlerinin olmadığını anlattı. Subayların her silahta yılda 150 tane mermi istihkakı olduğunu, kendisinin ise 3 silahı bulunduğunu belirterek, silahlardan birini Genelkurmay Başkanının hediye ettiğini, birinin ise kendisinin olduğunu, diğerini de satın aldığını kaydetti. Doğan, mermi istihkakına göre 10 yılda 3 bin mermi olacağını belirterek, 1000 mermiyle kendisinin silah kaçakçısı yapıldığını anlattı. İstihbaratçı olduğu için üst düzey örgüt mensubuyla irtibatlı olmasının doğal olduğunu dile getiren Doğan, ''Bana 100 yıl ceza verseler fark etmez. Adalete inanıyorum. Türk adaletine sığınıyorum, PKK adaletine değil. Onlar ben olsaydım Habur'dan geçemezlerdi'' dedi. Bir istihbarat sonucu 78 kelle aldığını ifade eden Doğan, Güneydoğu'da görev yaptığı dönemde Mesut Barzani ve Celal Talabani'ye Meclis Başkanı ile görüşmelerinde tercümanlık yaptığını kaydetti. Doğan, Kandil'e yürüyerek giden 21 kişinden biri olduğunu da söyledi. Duruşma Doğan'ın beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.