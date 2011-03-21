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Dünya

"JAPONYA'NIN KRİZİN ÜSTESİNDEN GELİR" VİYANA (A.A)

21 Mart 2011 15:55

-"JAPONYA'NIN KRİZİN ÜSTESİNDEN GELİR" VİYANA (A.A) - 21.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, Japonya'nın nükleer krizin üstesinden geleceğinden şüphesi olmadığını söyledi. Kurumun Viyana'daki merkezinde gazetecilere açıklama yapan Amano, Japonya'daki Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki krizin hala çözülemediğini ve santraldeki durumun ciddiyetini koruduğunu dile getirdi. Amano, bununla birlikte Tokyo hükümetinin etkili biçimde nükleer krizin üstesinden geleceğinden şüphesi olmadığını ifade etti. -AMERİKA ÇALIŞANLARA İYOT TABLETİ DAĞITTI- ABD Dışişleri Bakanlığı Japonya'da çalışan Amerikan vatandaşlarına iyot tabletleri dağıtıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tabletlerin hükümetten özel bir talimat gelmedikçe kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi ve ''Şu anda bu tabletlerin kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı'' ifade edildi. Açıklamada, tabletlerin önlem olarak dağıtıldığına dikkat çekildi. -SÜT VE SEBZE SATIŞINA YASAKLAMA- Japonya'da Fukuşima nükleer santrali yakınlarındaki dört bölgede yetiştirilen iki çeşit sebze ve süt satışına yasaklama getirildiği bildirildi. Japon hükümet sözcüsü, normalin üzerinde saptanan radyoaktivite oranı yüzünden iki çeşit yeşil sebze ve süt satışına yasaklama getirildiğini belirtti. Sözcü, halka sakin olma çağrısı yaparak, süt, Japonya'ya özgü yeşil yapraklı bir sebze olan kakina ve ıspanaktan alınan numunelerde anormal düzeyde radyoaktivite saptandığını, ancak bu düzeyin insan sağlığı için tehlikeli olmadığını kaydetti. Hükümet, Ibaraki, Tochigi, Gunma'da bu iki çeşit sebzenin, Fukushima'da da sebze ve süt satışının askıya alınması talimatı verdi.

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