-"İZMİR'DE E-TİCARET ÜSSÜ KURACAĞIZ" İZMİR (A.A) - 31.05.2011 - Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'de e-ticaret üssü kuracaklarını, detaylarını 3 Haziran'da açıklayacaklarını belirterek, ''Ticaret sanal, teslimat gerçek olacak. Pazarlama tek elden yapılacak. İstihdam da artacak'' dedi. Turkcell'in, şirketlerin mobil teknolojileri kullanarak karlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı ''MobilŞirket'' turunun İzmir ayağı, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Swissotel Grand Efes'te Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in ev sahipliği yaptığı toplantıda konuşan Binali Yıldırım, bilişim ve bilişime dayalı e-ticaret ve teknoloji geliştirme alanlarının, İzmir'in en önemli kalkınma alanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, bu tür toplantıların kentte yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Yıldırım, iş yapma üsluplarının zamanla değiştiğini belirterek, ''Bu değişikliği sağlayan en önemli araçların başında da internet geliyor. İş alemini 'internetten önce' ve 'internetten sonra' diye tanımlamamız mümkün. İnternet yokken iş dünyasında herkes rahattı. Herkes bir yol tutturmuş gidiyordu. Kimse kimsenin hangi yoldan gittiğini fazla da merak etmiyordu. Herkes hakkına razı olmuştu. İnternet bir şeyi değiştirdi. Belirli nüfus alanlarını ortadan kaldırdı. Pazarı küresel hale getirdi. En ufak bir imalatçı, ticarethane bile internetten sonra artık dünyanın bir başka noktasındaki müşteriye odaklanmaya başladı. İletişim otobanları, altyapısı, ticaret, imalat, seyahat, devletle olan işlerde olsun daha fazla önem kazanmaya başladı'' diye konuştu. İşletmelerin böyle bir yapıya hazır olmamaları halinde işini geliştirmesinin de mümkün olmadığını dile getiren Yıldırım, ''Eskiden elektrik kesildiği zaman insanların dünyası kararıyordu. Ama daha önceleri elektrik yoktu, böyle bir şey de yoktu. Telefonunuz konuşurken çekmemeye başlayınca hemen Ulaştırma Bakanını hatırlıyorsunuz. Hele hele internet koptu, bir hafta internet yok diyelim. Hayat ne kadar rahat olur değil mi, hiç millet birbiriyle kavga etmez, 'Senin kasetin, benim kasetim' diye. İşin şakası bir yana internet artık ekmekten, sudan daha kıymetli hale geldi. İki öğün atlasak, yemek yemesek olur da internetsiz olmaz, internet artık o kadar önemli hale geldi'' dedi. -''...YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM''- Yıldırım, bakanlığı döneminde iletişim altyapısını güçlendirdiklerini, ancak bunu yeterli görmediklerini söyledi. 2023 yılında her eve 1 GB internet erişim kapasitesi sağlamayı, 55-60 milyon internet abonesine erişmeyi hedeflediklerini anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunu yaptığımız zaman geleceğe yönelik bir riskimiz kalmaz. Aksi halde bugün gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğu durumu biz de yaşarız. Onlar başlangıçta bizden ileriydi. Ama trafikleri arttıkça altyapıları kaldırmıyor. İletişimin en geliştiği ülkelerde sürekli kesintiler, yavaşlamalar var. Trafik çilesi insanları çıldırtıyor. Bu, reel trafik değil, iletişim trafiği tabii. Türkiye henüz o hacme ulaşmadığı için onlardan çok daha iyi gözüküyor. Gerekli altyapıyı, yolları artırmazsak biz de onların yaşadığı akıbeti yaşarız. Mevlana'nın söylediği bir laf vardır. 'Dün dünde bitti cancağızım, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım'. Bilişim de böyle bir şey. Her gün yeni bir şey söyleyeceksiniz. Ezberlerinizi tekrarlamanız bu alanda hiçbir işe yaramaz. Sıradan bir işletmeye dönüşürsünüz. Gelecek bilişimle gelecek.'' -''İZMİR'E E-TİCARET ÜSSÜ KURACAĞIZ''- Kendisinden önce konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın, İzmir'in bilişim sıralamasında 4. kent olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan Yıldırım, ''Gerçekler acı. İzmir çok daha fazlasını başarabilir. Onun için diyoruz ki, 'İzmir bilişimde iki numara olacak'. Hedefi böyle koyuyoruz'' şeklinde konuştu. Yıldırım, İzmir'de e-ticaret üssü kuracaklarını, detaylarını 3 Haziran'da açıklayacaklarını belirterek, ''Ticaret sanal, teslimat gerçek olacak. Pazarlama tek elden yapılacak. İstihdam da artacak'' dedi. Bilişim destekli yaşam projesini de İzmir'de devreye sokacaklarını duyuran Yıldırım, sloganın da ''70'den 70'e herkese internet'' olacağını söyledi. -İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNDA YERLİ EKİPMAN KULLANILMASI- Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yerli malı kamyon ve diğer ekipmanların kullanılmasına ilişkin yapılan çağrının hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi: ''Prensip olarak Türkiye'de yapılan her tür imalatta, her türlü taahhüt işinde yerli payının artırılmasını önemsiyoruz. Bunun için son zamanlarda da ihalelerimizde ben görevdeyken bilhassa yerli katkı payını da şart koşuyoruz. Doğru, katılıyorum. Türkiye'de gerek istihdama katkı sağlamak, gerekse cari açığın büyümemesi için yerli üreticilerimizi desteklememiz, onlara daha fazla fırsat vermemiz gerekiyor. Ama bunu yaparken tabii biz Dünya Ticaret Örgütü'ne de üyeyiz, rekabet şartlarını gözardı etmememiz lazım. Ne olursa olsun, yerli olsun, benim olsun anlayışı artık geride kaldı. Devir hesap devri. Onlar da rakiplerinin durumunu dikkate alacaklar. Rekabetçi şartları sağlayacaklar. Eşitler arasında tercih gerekirse idareler de yerliyi tercih edecek.'' Yıldırım, ''Tavsiye edilmesini sağlayabilir misiniz?'' sorusuna ''Gayet tabii. Tavsiye zaten ediyoruz'' karşılığını verdi. -CİLİV: ''REKABET İÇİN MOBİL TEKNOLOJİ ŞART OLDU''- Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de, Turkcell'li olmayı tercih eden şirketlerin başarısına daha fazla katkı sağlamak için yeni bir vizyon geliştirerek ''MobilŞirket''i hayata geçirdiklerini dile getirerek, ''Önümüzdeki bir yıl içinde şirketlerimize mobil iletişimin sağladığı olanakları tanıtmak ve danışmanlık vererek yaşayacakları teknolojik dönüşümü kolaylaştırmak için yoğun çaba içinde olacağız. Anadolu'yu gezeceğiz ve binlerce şirketimize bu vizyonu anlatacağız'' dedi. Küresel rekabet için mobil teknolojilerin şart olduğunun altını çizen Ciliv, Türkiye'nin 2015'te küresel düzeyde rekabet edecek birçok şirket çıkarabileceğine inandıklarını, küresel rekabet için mobil teknolojilerin kullanılmasının şart olduğunu vurguladı. Ciliv, ''Çevik, akıllı, rekabetçi, verimli bir şirket olmak için teknolojiyi ve mobil iletişimin sunduğu olanakları iş süreçlerine entegre edecek şirketlerin zaman içinde nasıl fark yarattıklarını hep beraber göreceğiz'' diye konuştu. Toplantı, şirket yetkililerinin sunumlarıyla devam etti. -''GELECEĞE KOŞANLAR'' PROJESİ- Öte yandan, Turkcell'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü ''Geleceğe Koşanlar'' projesinin İzmir ayağına ilişkin düzenlenen basın toplantısına da katılan Yıldırım, ''Engeller aslında zihinlerdedir. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor'' dedi. AK Parti İzmir milletvekili adaylarından Tolga Murat Balıkçı'nın bir ayağını kazada kaybettiğini aktaran Yıldırım, ''Ama o, yılmadan mücadele ederek dünya vücut şampiyonu olmuş. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Bu gençlerimiz de engellisi, engelsizi el ele vermişler bütün engelleri aşmışlar. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler, bizim yüzümüzü güldürecekler. Tebrik ediyoruz'' şeklinde konuştu. Yıldırım, 10-12 Haziran tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek ''Para-bisiklet Yol Dünya Kupası'' için hazırlıklarını sürdüren görme engelli sporculara başarı diledi. Süreyya Ciliv de, proje kapsamında Tokat ve Ankara illerinin ardından İzmir'deki Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nun da projeye dahil edildiğini söyledi. Program kapsamında görme engelli gençlerin kampta olduklarını belirten Ciliv, gençlerin kamp sonrası önümüzdeki hafta İspanya'ya gideceklerini, hedeflerinin de 2012 Olimpiyatı'na bu gençleri yollamak olduğunu bildirdi.