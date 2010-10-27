-"İZİNSİZ DİNLEME"DE PARMAK İZİ ARANDI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, Eskişehir'deki makam odasında ele geçirildiği iddia edilen telefon konuşmaları kayıtlarının bulunduğu kasetler üzerinde parmak izi incelemesi yapıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ''İzinsiz Dinleme'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'ın gözetiminde, soruşturma konusu telefon dinleme kayıtlarının olduğu iddia edilen kasetlerde parmak izi incelemesi yaptı. Savcı Altınışık'ın odasında yapılan inceleme sırasında soruşturma kapsamında tutuklanan Hanefi Avcı'nın avukatı Fidel Okan'ın da hazır bulunduğu belirtildi. -AVCI'NIN AVUKATI TUTANAK HAZIRLATTI- Avcı'nın avukatı Fidel Okan'ın, söz konusu dinleme kasetlerinde telefon kayıtları olduğu iddia edilen ve aralarında çok sayıda gazeteci, politikacı, iş adamı ve emekli askerlerin de bulunduğu kişilerin ''mağdur'' olarak ifade vermesinin ardından kasetlerde parmak izi incelemesi yapılmasına tepki gösterdiği öğrenildi. Okan'ın, yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirterek, ''incelemeye katılmayacağını'' söylediği ve buna ilişkin bir tutanak hazırlatarak, savcı Altınışık'a imzalattığı ifade edildi. Parmak izi incelemesi yaptırılan kasetlerin kopyalarının ayrıca, TÜBİTAK tarafından da incelendiği bildirildi.