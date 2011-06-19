-"İYİLİK MELEĞİ" DURMUYOR FLORANSA (A.A) - 19.06.2011 - ABD'li ünlü film yıldızı ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Kuzey Afrika'dan gelen kaçak göçmenlerin Avrupa'daki ilk durağı olan Lampedusa adasını ziyaret ediyor. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Hatay Altınözü'deki kampını geçen Cuma günü ziyaret eden BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, bir sürpriz yaparak, yıl başından bu yana 30 bini aşkın kuzey Afrikalı kaçak göçmeni ağırlayan ve zaman zaman büyük trajedilere de sahne olan Lampedusa adasına geldi. İtalya'nın Tunus'a 138 kilometre uzaklıkta bulunan Lampedusa adasına bugün öğleden sonra ulaşan Jolie'nin ziyaretinin Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yapıldığı bildirildi. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle hiçbir basın mensubunun yakından takip etmesine izin verilmeyen Angelina Jolie'nin, BM Yüksek Komiseri Antonio Guterres ile 60'ı Tunuslu 190 kaçak göçmenin bulunduğu kampı ziyaret ettiği kaydedildi. Jolie'nin kampın girişinde göçmenlere destek olmak amacıyla parmak izini bırakmak için ısrar ettiği belirtildi. Angelina Jolie, İtalya'nın coğrafi olarak Kuzey Afrika'ya en yakın toprak parçası olan Lampedusa adasında, son aylarda Tunus'tan ve Libya'dan çatışmalar nedeniyle kaçan mültecilere kapılarını açtığı için İtalya'ya teşekkür etti. Adadaki kampı gezen Angelina Jolie, denizde kaybolan mülteciler için yapılan anıttas düzenlenen törene katıldı.