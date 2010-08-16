-"İYİ BİR SKOR ELDE ETMEK İSTİYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın konuk edecekleri Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını saha avantajını kullanarak yenmek istediklerini söyledi. Schuster, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da yaptıkları maçlar için katettikleri mesafelerle ilgilenmediklerini belirterek, ''Sonuçta Avrupa kıtasında oynuyoruz. Helsinki ile ilgili bilgiler aldık. Bucaspor'a göre daha kolay bilgilere ulaştık. Helsinki daha güçlü ve çalışan bir ekip. Viktoria Plzen maçında 10 numara ile ilgili konulardan bahsetmiştik. Yarınki rakibimiz daha kompakt oynayan bir ekip. İşimiz kolay olmayacak. Evimizde oynamanın avantajını kullanarak iyi bir skor elde etmek istiyoruz'' dedi. -''DEFANSTA YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİZ''- Alman teknik adam, savunmada henüz yüzde yüz hazır olmadıklarını dile getirdi. Takım olarak devamlı atak oynamaya ve goller bulmaya çalışan, hücumu düşünen bir yapıya sahip olduklarına dikkat çeken Schuster, ''Bu futbolun bir de savunma yönü var. Rakipler tek bir hatamızı bekleyecekler. Defansta yüzde yüz hazır değiliz. Savunma 4 kişiden oluşan bir olgu değil. Bobo'dan başlayarak Ernst ve Guti ile devam edip son dörtlü de bitecek bir olgu. Çalışmamız gereken şeyler var'' diye konuştu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki skorer futbola rağmen forvet sıkıntısı olup olmadığı yönündeki soruyu ise Schuster, şöyle yanıtladı: ''Forvet oyuncusu lazım mı değil mi diye bir ay önce konuşmuştum. Eğer birkaç kulvarda birden bir yerlere gelmek istiyorsak sadece Nobre ve Bobo'nun olduğu forvette sayı az kalacak. Tabii ki Bucaspor maçındaki performans bu tür spekülasyonların çıkmasına neden oluyor. Çok pozisyona girdik, daha farklı bitebilirdi. Son vuruşlardaki aksaklığımız bu söylentilerin çıkmasına neden oldu. Sahanın da elverişsizliği vardı. Ama son vuruşlarda etkisizdik.'' Forvete alınacak oyuncunun direkt oynayacak bir oyuncu olmayacağı yönünde yapılan yoruma ise Bernd Schuster, ''Bu forvete kimin geleceğine bağlı. Ronaldinho, Robinho ve Adriano ise onlar direkt başlar. Gazetelerde hepsinin farklı farklı fotoğraflarını görüyorum. 'Herhalde bunlardan biri gelir' diyorum'' ifadelerini kullandı. -''AKSAKLIKLAR ZAMANLA ORTAYA ÇIKACAK''- Schuster, takımın kendi isteklerini yerine getirdiğini, ancak aksaklıkların haftalar ilerledikçe ortaya çıkacağını söyledi. Takımın isteklerini yerine getirmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Alman çalıştırıcı, ''Ancak ligde haftalar geçtikçe rakiplerle yapacağımız maçlar olumlu ve olumsuz yönlerimizi ortaya çıkaracak. Nerede aksaklık varsa onlar zaman geçtikçe ortaya çıkacak. O seviyeye geldikten sonra her şey otomatik gidecek'' diye konuştu. -YARINKİ MAÇTA KADRO FARKLI OLACAK- Bernd Schuster, HJK Helsinki maçında değişikliklere gidebileceğinin sinyalini verdi. Hafta sonunun bazı oyuncuları oynatamaması nedeniyle kendisi için sevimsiz geçtiğini vurgulayan Schuster, sözlerini şöyle sürdürdü: ''3 milli oyuncuyu Bucaspor maçı öncesi İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. İsmail, Holosko ve Ekrem limitlerden dolayı oynayamadılar. Bunlar benim için sevimsiz şeyler. Yarınki maçta limit olmadığı için avantajımız olabilir. Bucaspor maçında oynamayan arkadaşlar dinç olacaklar. Zor maçı oynamayan futbolcular olacak. Bunu düşünerek yarın bir kaç değişiklik yaparak oynayabiliriz.'' Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, kadroyu açıklayıp açıklamayacağı yönünde soru soran basın mensubuna, ''Odama gelirse söyleyebilirim'' şeklinde esprili bir yanıt verdi. -TAYFUR HAVUTÇU'NUN DURUMU- Bucaspor maçını tribünde takip eden antrenör Tayfur Havutçu konusundaki soruları da yanıtlayan Schuster, Havutçu'nun bundan sonraki maçlarda da tribünde olacağını söyledi. Tayfur Havutçu'yu ikinci kez baba olmasından dolayı tebrik eden Bernd Schuster, ''Aslında esprili yönden yaklaşmak gerekirse, bana söylenen Beşiktaş içinde ne kadar çok çocuk doğarsa şampiyonluk ihtimali o kadar fazla olur yönünde. İki sene önce böyle olmuş. Bu sezon Nihat ile başladık, Tayfur ile devam ettik. Bu belki bizim için şans olur'' derken, Tayfur Havutçu ile ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Tayfur'u gözlemci olarak tribünde görevlendirmek istedim. Biz sahanın en kötü noktasındayız. Yukardan izlendiğinde size her şekilde yardım edebiliyor. Kulübe olarak Tayfur ile sürekli iletişim halindeyiz. Benim için yaptığı görev önemli. Gözlemleyeceği şeylere ihtiyacım var. Bu görevi benim için de önemli diyebilirim. Bundan sonraki maçlarda da tribünde olacak.''