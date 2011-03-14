-"ITAMAR SALDIRISI İNSANLIK DIŞI" TEL AVİV (A.A) - 14.03.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimi Itamar'da, bir ailenin 5 ferdinin öldürülmesini "ahlaksızca düzenlenmiş, aşağılık ve insanlık dışı" bir saldırı olarak nitelendirdi. Abbas, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Bir insanın böyle bir şey yapamayacağını" söyledi. "Bebeklerin, çocukların ve bir kadının öldürüldüğü bu manzaraların, insanlık duygusuna sahip herkesi incitip ağlattığını" söyleyen Abbas, Filistin yönetiminin böyle bir saldırının yapılacağına ilişkin en ufak bir bilgisi olsaydı, önleyeceğini ifade etti. Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile saldırının ortaklaşa soruşturulması konusunda görüş birliğine vardıklarını da belirtti. Abbas, bundan sonra terör saldırılarının devam edeceğini beklemediğini ve buna izin vermeyeceklerini dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin yönetimi altındaki camilerde, okullarda İsrail aleyhtarı kışkırtmalar yapıldığı yolundaki suçlamalarını kabul etmeyen Abbas, ortada bir kışkırtma bulunmadığını ifade etti. Abbas, Filistin yönetiminin vakıflar ve diyanet ile ilgili bakanlığının tüm camilerde aynı vaazların verilmesini kararlaştırıp, bu vaazları dağıttığını bildirdi. Abbas, Filistin okullarındaki kışkırtma iddialarının, Filistin-İsrail ve Amerikalı yetkililerden oluşacak bir komisyon kurulup araştırılması çağrısında da bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, olaydan sonra kendisini başsağlığı için arayan Abbas'tan, saldırıyı daha kuvvetli bir şekilde kınamalarını istemişti. -ORDU BATI ŞERİA'DAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR- Itamar'daki saldırının, Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı yerleşimcilerin "bedel ödetme" eylemlerini artıracağı endişesiyle, İsrail ordusu bölgedeki askerlerinin sayısını artırdı. Askerlerin özellikle yerleşimciler ve Filistinliler arasındaki tansiyonun yoğun olduğu alanlara konuşlandıkları bildirildi. Dün, öldürülen aile üyelerinin cenaze töreninden sonra, yerleşimciler Tel Aviv, Kudüs, Hayfa gibi büyük kentlerde trafiği bloke edip, protesto eylemlerinde bulunmuşlar, Batı Şeria'da da bazı kavşakları tıkamışlardı. Nablus'un güney batısındaki Huvara'da da Filistinlilere ait 5 aracın yakıldığı bildirilmişti. Yerleşimciler, bu sabah da Ramallah'ın kuzeyinde Filistinlilere ait bazı tarım arazilerini ateşe verdi. İsrail askerlerinin, saldırganları bulmak için bölgedeki Filistin kasaba ve köylerinde düzenlediği operasyonlarda 20 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Ma'an haber ajansı, İsrail askerlerinin, gece, Itamar'ın hemen yakınındaki, sokağa çıkma yasağı uygulanan Avarta köyünde Filistin güvenlik kuvvetlerinde çalışan bir istihbarat görevlisini gözaltına aldıklarını duyurdu.