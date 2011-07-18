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Ekonomi

"İTALYA'NIN YENİ BİR HÜKÜMETE İHTİYACI VAR" ROMA (A.A)

18 Temmuz 2011 18:07

-"İTALYA'NIN YENİ BİR HÜKÜMETE İHTİYACI VAR" ROMA (A.A) - 18.07.2011 - ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, İtalya'nın yeni bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi.  Roubini, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, İtalya'nın finansal piyasa fırtınasının üstesinden gelmek için yeni bir teknokratlar hükümetine ihtiyacı olduğunu çünkü Başbakan Silvio Berlusconi'nin yatırımcıların güvenini kaybettiğini ifade etti.  İtalya'nın yapısal ekonomik değişiklikleri uygulamak için geçici teknokratlar hükümetine ihtiyacı olduğunu belirten Roubini, ayrıca, ülkenin yeni tasarruf planının düşük ve orta gelirlileri hedeflediğini, bu durumun talebi vuracağını ve büyüme üzerine yük getireceğini kaydetti. 

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