-"İTALYAN İŞİ" SOYGUN SAMSUN (A.A) - 02.08.2011 - Samsun'un Terme ilçesinde, bir kuyumcunun bodrum katına giren hırsızlar, tavanı delerek ulaştıkları çelik kasadaki 35 kilogram hurda altını çaldı. Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde Necmi Tomrukçu'ya ait kuyumcunun bodrum katına giren henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çelik kasanın tabanının denk geldiği tavanı matkapla deldikten sonra çelik kasayı da spiral makinesiyle kesti. Hırsızlar, kasadaki yaklaşık 35 kilogram hurda altını çalarak kaçtı. Bu arada, söz konusu kasanın üst raflarında bulunan yaklaşık 40 kilogram altın, çok miktarda TL ve dövize ulaşılamadığı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.