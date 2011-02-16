-"İSYAN ATEŞİ" SÖNMÜYOR KUT (A.A) - 16.02.2011 - Irak'ın güneyindeki Kut kentinde, güvenlik güçleriyle yetersiz temel hizmetleri protesto eden göstericiler ardasında çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Polis ve hastane kaynakları, 3 göstericinin öldüğünü, 15'i polis 30 dolayında kişinin de yaralandığını belirtti. Vassit vilayeti sözcüsü, yolsuzluk yapan yetkililerin görevden alınması ve temel hizmetlerin iyileştirilmesini isteyen yaklaşık 2 bin göstericinin hükümet binalarına saldırdığını ve valinin ikametgahını ateşe vermeye çalıştığını söylemişti. Valilik binasının çatısındaki keskin nişancıların göstericilere ateş açtığı, 16 yaşındaki bir gencin öldüğü bildirilmişti. (REU-BDR-SO) -BİNGAZİ'DEKİ ÇATIŞMALARDA YARALI SAYISI 38 Libya'nın Bingazi kentinde hükümetin istifası talebiyle düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 38 kişinin yaralandığı bildirildi. Bingazi'deki El Cala hastanesinin müdürü Abdülkerim Gubeyli, hafif yaralanan 38 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Merkezi Bingazi'de bulunan özel Kuryna televizyonunun internet sitesi göstericilerin elinde silahlar ve molotofkokteylleri bulunduğunu, ayrıca polise taş attıklarını, olayların daha sonra yatıştığını, hükümet yanlılarının meydanın kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu. Site, 10'u polis 14 kişinin yaralandığını bildirmişti. -MÜSLÜMAN KARDEŞLER PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK ARAYIŞINDA DEĞİL Mısır'ın en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler, gelecek aylarda yapılması planlanan seçimlerde parlamentoda çoğunluk elde etmeye çalışmadığını açıkladı. Müslüman Kardeşler üyesi Essam el Eryan, "Parlamentoda çoğunluk arayışında değiliz. Bu tüm partilere bir mesaj" dedi. Örgütün "iki numaralı ismi" Mahmut İzzet de tüm bölgelerde aday çıkarmayacak olan örgütün iktidarla değil, "genel menfaatle" ilgilendiğini vurguladı. Müslüman Kardeşler dün sınırlamalar kaldırıldığında siyasi parti kurmayı planladığını açıklamıştı. Örgütün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Halkın parti kurma özgürlüğü konusundaki talebi yerine getirildiğinde örgüt bir siyasi parti kuracak" denilmişti. Müslüman Kardeşler örgütü 1920'lerde kurulmuştu. Devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek örgütü yasaklasa da örgüt yandaşları bağımsız olarak meclise girebiliyorlardı. -BAHREYN'DE Şİİ MUHALEFET ANAYASAL MONARŞİ İSTİYOR Bahreyn'de Şii muhalifler anayasal monarşi talebinde bulundu. Muhalif lider Şeyh Ali Salman, başbakanın halk tarafından seçilmesine olanak sağlayacak bir ''anayasal monarşi'' istediklerini kaydetti. Ulusal İslami Antant Birliği (AENI) lideri olan Şeyh Salman, ''Demokratik bir devlet, halkın hükümeti seçtiği anayasal bir monarşi istiyoruz'' dedi. Şeyh Salman ayrıca din adamlarının yönetimde olduğu İran modeli üzerine kurulu ''dini bir devlet'' istemediklerini ifade etti. Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmalarının ardından, Körfez ülkesi Bahreyn'de önceki gün gösteriler başlamıştı. Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu Bahreyn ABD'nin 5'inci Filosuna ev sahipliği yapıyor -İRAN'DA KERRUBİ VE MUSEVİ'NİN YARGILANMASI İSTENDİ İran Genel Savcısı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, önceki günkü gösterilerde gözaltına alınanların çoğunun serbest bırakıldığını, ancak asıl sorumluların yargılanacağını söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Muhsin Ejei, önceki gün Tahran'da düzenlenen gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, gözaltına alınanlardan çoğunun ilk sorgularının ardından serbest bırakıldıklarını söyledi. Aynı zamanda Yargı Erki Sözcüsü de olan Muhsin Ejei, göstericilerden bazılarının silahlı olduklarının belirlendiğini, olay çıkaranlar ile bu kişilerin tespitine yönelik sorgulamaların devam ettiğini belirtti. İsyan çağrısı yaparak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atanların yargılanacağını söyleyen Muhsin Ejei, ''İran'ın asıl düşmanları ABD ve siyonist İsrail ile işbirliği yapanlar. Büyük bir zulüm ve hıyanet yaptılar'' ifadesini kullandı. İsim vermeden 12 Haziran 2009'daki cumhurbaşkanı seçimi adaylarından Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'yi suçlayan Muhsin Ejei, ''Onlar tüm nasihat ve uyarılara rağmen suç işliyor ve yasa dışı eylemlerinde ısrar ediyor. Onlar, tüm bu yaptıklarının karşılığını görecek'' diye konuştu. Kerrubi ve Musevi'yi ''fitnenin başı'' diye niteleyen Muhsin Ejei, halkın zihinlerinde bu kişileri yargıladığını ve onlardan nefret ettiğini söyledi. Muhsin Ejei, ''Bu kişiler, işledikleri suçlardan dolayı mutlaka yargılanacak'' diye konuştu. Bu arada, önceki günkü gösteride kurşunla vurularak öldürülen öğrencinin bugün Tahran Üniversitesi önünde yapılan cenaze töreninde ''Kerrubi'ye ölüm'', ''Musevi'ye ölüm'', ''Hatemi'ye ölüm'' sloganları atıldığı belirtildi. ''ABD'ye ölüm'', ''Siyonist İsrail'e ölüm'' sloganları da atan halkın, olaylara karışanların yargılanmasını talep ettiği kaydedildi. İran Meclisi'nde dün yapılan oturumda milletvekilleri ilk kez isim belirterek, ''Kerrubi ve Musevi'ye ölüm çağrısında bulunmuş ve bunların yargılanmasını'' istemişti. Kerrubi ve Musevi'nin, Mısır ve Tunus halklarıyla dayanışma amacıyla gösteri yapılması çağrısında bulundukları basında yer almıştı. İçişleri Bakanlığı, gösteri talebine olumsuz cevap vermiş, ancak buna rağmen bazı gruplar, Tahran'ın bazı caddelerinde gösteri düzenlemişti. Silahlı bazı kişilerin de katıldığı gösterilerde bir kişinin öldüğü, dokuzu güvenlik görevlisi 13 kişinin kurşunla yaralandığı açıklanmıştı. -"İSYAN EDENLERİ HAPSE ATARIM" Uganda Devlet Başkanı Yoveri Museveni, seçim öncesinde Mısır tarzı isyan etmeye çalışanları hapse atacağını belirtti. İktidardaki 25 yıllık süresini uzatması beklenen Museveni, düzenlediği basın toplantısında, Uganda'da, birinin iktidarı ele geçirmek için anayasa dışındaki araçları kullanmasının sözkonusu olmadığını kaydetti ve ''Burada Mısır tarzı bir devrim olmayacak'' dedi. Seçim yarışına katılacak olan muhalif Kizza Besigye, partisinin seçim sonrasında aldığı sonuçların resmi sonuçlarla uyuşmaması halinde sokak protestoları yapılması için sık sık çağrıda bulunuyor. Gerilla ordusunun başı olarak 1986'da iktidara gelen Museveni, 5 yıl daha iktidarda kalmak için Besigye ve diğer muhalif rakipleri ile seçimde yarışacak. Seçim kampanyasında rap tarzı şarkıyla Ugandalı gençlerin ilgisini çekmeye çalışan Museveni, 5 yılın sonunda Uganda'nın orta gelir düzeyinde bir ülke olacağını savunuyor. Ugandalılar 18 Şubat cuma günü devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.