"İstikrar farkımız"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin 69. sayısında bu başlığı attı: "İstikrar rakiplerimizle aramızdaki en büyük farktır "





Sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın yazısı şöyle:



"Profesyonel futbol takımımızın ilk 6 hafta sonunda sergilediği performansın ardından kulübümüzün istikrarlı yönetim anlayışını yıkma fırsatı arayanlar, arzuladıkları ortamı bulduklarını düşünerek teknik ekibimize, futbolcularımıza ve nihayetinde bizlere karşı olan niyetlerini sergilemeye koyuldular. Uygun ortamı fırsat bilenler, 10 yıllık bir gelişim sürecini, profesyonel futbol takımının 6 haftalık dar bir dönemdeki performansı ile kıyaslayıp, eleştiri ötesinde hakarete ve iftiraya dönüşen bir sürece girdiler. Bu dönemde bizleri en çok üzen, son 10 yılda yaşadığımız mutlulukların en büyük mimarı olan taraftarımızın bu süreçte zaman zaman bizi mücadelemizde yalnız bırakması olmuştur."



"Hele içimizde, takımının kazanmasının mutluluğunu, kovaladıkları fırsat ortamına uygun koşulları yaratmayacağını düşünerek yaşamayanları görmek bizleri tam anlamıyla derinden sarsmıştır. Kulüplerinin başarısızlığı üzerine kendi geleceklerinin mutluluğunu inşa etmek isteyenler, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de bunu asla başaramayacaktır. "



"7. ve 8. haftanın sonunda ortaya çıkan ve ümit vadeden futbolun ardından başlangıçta içinde bulunduğumuz sezonu futbol takımımız için kaybedilmiş bir sezon olarak nitelendirenler, bu düşüncülerinden dönmeye başlamıştır. Unutulmamalıdır ki; karşılaştığımız ve karşılaşacağımız tüm zorlukları göstereceğimiz birliktelik ve ortak inançla aşacağız. Bugüne kadar yarattığımız, yaşadığımız başarıların ve gelişmenin bu birliktelik ve inançla inşa edildiğini asla unutmayalım. Bu noktada bizlere bu süreçte hep destek tam destek anlayışı ile koşulsuz destek veren sağduyu sahibi taraftarlarımıza ve bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklarda yanımızda olan Divan Kurulumuza ve kulüp üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum."



"Kulübümüzde geldiğimiz noktada kısa dönemli değerlendirmeler ile istikrar yolunda bizlere büyük zararlar vereceğini düşündüğümüz popülist kararlar alma dönemi bitmiştir. Artık değerlendirmelerimiz orta ve uzun vadeli olmalıdır ve bu değerlendirmeler ışığında adımlar atmalıyız. Bir takvim yılında yapmış olduğumuz binlerce tasarrufun kısa bir dönemde yapılan değerlendirmesinin kulübe ve geleceğimize nedenli zararlar verdiği geçmişte yaşanan onlarca örnekte görülmüştür. İstikrar ancak uzun dönemli planlamalar ve değerlendirmeler ile sağlanabilir ve istikrar rakiplerimizle aramızdaki en büyük farktır. Kısa dönemde yaşanan olumsuzlukların sonuçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Aldığımız tedbirlerin olumlu sonuçlarını da görmeye başladık. "



"Ancak her şeyin düzeldiğini de söylemek için henüz erken. Yönetici arkadaşlarımız ve tüm profesyonellerimiz arzulanan başarıların elde edilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Taraftarlarımız şundan emin olsun ki her türlü değerlendirmeyi yapıyor ve buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Kimse gelecek günler için kaygılanmasın ve umutsuzluğa kapılmasın. Başarı için gerekenler yapılıyor ve bundan sonrada yapılacak."



"ÖNEMLİ OLAN ZOR GÜNLERDE YAPILAN FEDAKARLIKLAR VE VERİLEN DESTEKTİR"



"Kulübümüzün takımlarının ve sporcularının yarıştığı her branşta başarılı olması bizim birinci görevimiz. Ancak unutulmamalı ki; başarılı olunan dönemlerde takıma destek olmak kolaydır. Önemli olan zor günlerde yapılan fedakarlıklar ve verilen destektir. İnançla birleştiğimizde yarattığımız mucizeler tarihimizdeki yerlerinde ışıldamaktadır."



"İçinden geçtiğimiz dönemde dünyada yaşanan ekonomik krizin etkileri, ilerleyen günlerde kulüplerimiz tarafında da hissedilecektir. 10 yıllık süreçte yarattığımız güçlü mali yapı ile bu etkilerin en az şekilde hissedileceğini düşünüyorum. Yinede kulübümüzün geleceği için alınması lazım gelen tedbirleri de alıyoruz. Gelecek nesillere sağlam bir mali yapı ile devir edeceğimiz bir kulüp en büyük hizmetimiz olacaktır. Yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen bir yandan da geleceğimize ışık tutacak tesis hamlesini sürdürmek zorundayız. Ataşehir Spor Kompleksi bu projenin en önemli adımı olacaktır. Kasım 2009'da başlayacak inşaat, 2010 Kasım'ında tamamlanacak ve bu tesis kulübümüze kazandırılacaktır. Ankara Tesisleri'nin inşaatı da büyük oranda tamamlanmıştır. 2009 yılında hizmete alınacaktır. Kenan Evren Lisesi projesinde çok önemli bir süreç başarı ile geçirilmiştir. Kenan Evren Lisesi yerine yapılacak okulların inşaatı, içinde bulunduğumuz eğitim döneminde tamamlanacak ve teslimi yapılacaktır. 2009 yılı yazında da Kenan Evren Lisesi'nin bulunduğu yerde yapılması planlanan projenin temeli atılacaktır. Bütün bu projeler hem kulübümüze mali girdiler kazandıracak hem de amatör branşlarımızın gelişiminde çağ atlamamızı sağlayacaktır."



"İçinde bulunduğumuz sezonda da amatör branşlarda lokomotif olma rolümüzün sürdüğünü, bir spor kulübüne yakışan başarı istikrarının sağlandığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Amatör branşlardaki istikrarın uzun dönemli planlama, sponsor desteği ve yüksek kalitedeki tesisler ile sağlandığını düşünüyor ve emeği geçen, destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."



"Güçlü bir mali yapıya sahip kulübümüzün uzun dönemde rakipleri ile arasında çok önemli mesafeler yaratacağına inanıyorum. Büyüklüklerin kupa büyüklükleri ile değil, ortak ve yüksek ilke ve anlayış ile değerlendirileceğini, değişmeyen kulüp duruşumuzun bizleri daima bir arada tutarak ortak mutluluklara varmamızı sağlayacağını düşünüyor, güneşli günlerin çok yakında olduğunu bilmenizi istiyorum."