-"İstihtam pakette toplanacak" ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, istihdam konusunda detaylı bir program yaptıklarını belirterek, ''Muhtemelen bu bir paket şeklinde toparlanacak'' dedi. Bakan Yılmaz, Avrupa Birliği'nin bilişim alanındaki uygulama projelerinin desteklendiği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2011 Yılı Çağrısı sonuçlarının duyurulması amacıyla düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda işsizlikle mücadeleyi masaya yatırdınız. Ne tür çalışmalar var?'' sorusu üzerine, Bakan Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istihdam konusunda çok ayrıntılı bir çalışma sunduğunu, bunu değerlendirdiklerini ve çeşitli alt konularda çalışmalar yapılması kararı verildiğini anlattı. Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ağırlıklı olmak üzere çeşitli konuların çalışılacağını, Eylül sonuna kadar belli ayrıntıların netleşmiş olacağını söyledi. Türkiye'de hem mevcut işsizlere iş bulmak hem de işgücüne yeni katılanlara istihdam oluşturmak gerektiğini belirten Yılmaz, bu açıdan işin nüfusu oturmuş ülkelere göre daha zor olduğunu vurguladı. -''Pakette toplanacak''- Yılmaz, Türkiye'nin bunu geçmiş yıllarda iyi bir performansla başardığını, bundan sonra da başarılı şekilde gitmek için detaylı bir program yaptıklarını belirterek, ''Muhtemelen bu bir paket şeklinde toparlanacak. Önümüzdeki aylarda gündeme gelecek. Detaylar henüz alt çalışmalar bazında inceleniyor, hazırlıklar yapılıyor. Bu çalışmalar, önümüzdeki Eylül sonu Ekim başı gibi herhalde yeniden EKK gündemine daha da olgunlaşmış bir şekilde gelecek'' diye konuştu. -''Teşvik sistemi gözden geçirilecek''- Yılmaz, bölgesel ve sektörel bazdaki teşviklere ilişkin bir soru üzerine orada aslında temel sistemin oturmuş durumda olduğunu, genel, bölgesel, sektörel proje bazlı bir teşvik sistemi bulunduğunu, özellikle cari açığı orta ve uzun vadeli daha aşağıya çekecek politikaları da dikkate alacak şekilde teşvik sisteminin gözden geçirileceğini anlattı. -''Yatırımcı olumsuz etkilenmeyecek''- Bu çerçevede bölgesel boyutunun da yeniden değerlendirileceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: ''Şu noktanın altını özellikle çizmek isterim. Yapacağımız değişiklikler mevcut yatırımcılarımızı olumsuz etkilemeyecek şekilde, yürürlük tarihi yasalaşma veya karar alma tarihinden çok önceden başlatılacak şekilde formüle edilecek.''