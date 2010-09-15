-"İSTİHDAM KONUSUNDA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR" ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, istihdamla ilgili sonuçların son derece memnun edici olduğunu kaydederek, ''Ancak, OECD'nin raporunda da yer aldığı gibi Türkiye'nin istihdam ve işsizlik konusunda yapacağı çok iş var'' dedi. Babacan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2010 Türkiye İnceleme Raporu'nun açıklanması dolayısıyla, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile birlikte Başbakan Merkez binada basın toplantısı düzenledi. Babacan, burada yaptığı konuşmada, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirirken, geçen yılın Haziran ayından itibaren 1 milyon 541 bin kişinin istihdama eklendiğini, bunun 563 binin sanayi, 393 binin hizmetler sektöründe yer aldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik oranının 2,5 puan düştüğünü söyledi. Türkiye'nin yüzde 9-10 civarında yapısal işsizliği bulunduğunu kaydeden Babacan, bu sorunun da yapısal tedbirlerle çözülebileceğini ifade etti. Bu durumun büyümeyle yakından ilgili olduğunu ifade eden Babacan, geçen seneden bugüne gerçekleşen yüksek büyüme oranlarının istihdamı da büyüttüğünü ve şu anda Türkiye'deki büyümenin aynı zamanda istihdam üreten bir büyüme olduğuna dikkat çekti. Babacan, OECD'nin dün açıkladığı işsizlik rakamlarına da değinerek Nisan ayı itibariyle Türkiye'de işsizlik oranında bir önceki seneye göre yüzde 2,4'lük gerileme gerçekleştiğini, Şili dışında diğer ülkelerde ise işsizlik oranlarında artış yaşandığını, OECD'nin toplamında da Nisan'dan Nisan'a yüzde 0,6'lık bir artış olduğunu söyledi. İşsizliğin AB'de yüzde 0,9, ABD'de yüzde 1 arttığına işaret eden Babacan, ''İşsizlikteki düşüş, sadece Türkiye'nin kendi içinde gösterdiği bir başarı değil, diğer ülkelerle mukayese edildiğinde gösterdiği bir başarı'' dedi. Eurostat'ın verilerine göre de Türkiye'deki genç işsiz oranının gerilediğini belirten Babacan, Nisan ayı itibariyle AB ortalamasında 15-24 yaş arası işsizlik oranının yüzde 20,6, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 19,9 olduğunu söyledi. Babacan, bu oranın yüzde 40'lara vardığı ülkelerin bulunduğunu belirterek, ''Bizdeki genç işsizlik oranı da düşüyor. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 düşmüş durumda'' dedi. İstihdamla ilgili sonuçların son derece memnun edici olduğunun altını çizen Babacan, şöyle devam etti: ''Ancak, OECD'nin raporunda yer aldığı gibi Türkiye'nin istihdam konusunda, işsizlik konusunda yapacağı çok iş var. Yeni hazırlamakta olduğumuz Ulusal İstihdam Strateji Belgesi aslında bu raporda değinilen bütün sorunlara, önerilere paralel bir belge. Bunun taslağı üzerinde şu anda çalışıyoruz. Özellikle eğitim ayağının çok kilit bir konu olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Ekonominin yapısı değişiyor ve değişen yapıya uygun işgücünün yetişmesi gerekiyor. Bu sadece okullarda değil, ömür boyu öğrenim dediğimiz çalışmaları yoğunlaştırmamız gerekiyor.'' -TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ- Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye'nin risk primine ilişkin olarak da, Türkiye için söz konusu rakamın 163 baz puan olduğunu belirterek, bu rakamın İtalya'da 207, İspanya'da 230, Portekiz'de 334, İrlanda'da ise 374 olduğunu aktardı. Babacan, ''Bütün bu ülkelerin kredi notu sözüm ona Türkiye'nin kat kat üzerinde. Fakat şu anda piyasaların, alış veriş yapanların, yatırım yapanların verdiği kredi notuna bakıyorsanız yatırım derecesi dediğimiz noktayı çoktan aşmış durumda. Buradan da kredi derecelendirme kuruluşlarının ben gerekli mesajı alacağını ümit ediyorum'' dedi. -KAYIT DIŞILIK- Kayıt dışılıkla ilgili sorunların farkında olduklarını dile getiren Babacan, ''Ancak, çözüm noktasında bundan sonra çok daha somut, çok daha ciddi adımlar atmak gerekecek'' dedi. Bu konunun, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi pek çok kurumla alakalı bir olduğunu kaydeden Babacan, bu konuda artık Türkiye'nin kendine yakışan, kendine yaraşan bir noktaya varması gerektiğini bildirdi. Bütçe rakamlarına da değinen Babacan, ağustos itibariyle bütçe açığının geçen seneye göre düştüğünü, yıl sonu için yapılan projeksiyonlarda gelirlerin de giderlerin de öngörülenden daha fazla olacağını söyledi. Babacan, ''Yıl sonu itibariyle bütçe açığımız Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğümüz rakamlarda bitecek. İlk 7-8 ay bütçe açığımızda çok hızlı bir şekilde düşüş var ama bunun son aylarda da bu şekilde devam edeceğini beklememek lazım. Bizim bütçe açığımız yıl sonu itibariyle OVP'daki rakamlara yakın yerlerde bitecek'' diye konuştu. Bunun aynı zamanda mali disiplinin ciddi bir göstergesi olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu: ''Geçen sene ilan ettiğimiz açık yüzde 6,6'ydı ve 5,5'la bitirdik. Bu sene yine hedefe uygun bir rakamla bitirmiş oluyoruz. Türkiye OVP'la borç stoğunu kontrol altında tutacağını ilan etti. (2011'de stabilize edeceğiz, 2011'den sonra da borç stoğunun milli gelire oranı düşmeye başlayacak) demiştik. Fakat yüksek büyüme, geçen seneki yüksek bütçe performansı, TL'nin değeri gibi faktörleri biraraya getirdiğimizde borcumuzun milli gelire oranı 2011'de değil, 2010'da düşmeye başlıyor.'' -ÖDEMELER DENGESİ- Ödemeler dengesini bu sene yüzde 5 civarında bir cari açıkla kapatacaklarını bildiren Babacan, beklenenden yüksek büyüme, enerji ithalatı, özel sektörün yatırımlarının hızlı artışı gibi unsurların cari açığı artırdığını anlattı. Babacan, cari açığı çok yakından izlediklerini belirterek, ''Bugün itibariyle finansmanıyla ilgili de ciddi bir sorun görünmüyor. Yüzde 5 civarında cari açığın sürdürülebilir seviye olduğu konusunda genel bir değerlendirme var'' dedi. -İSTİKRAR- İstikrar konusuna da değinen Babacan, siyasi istikrar olmadıktan sonra hangi ekonomi politikasını uygulanırsa uygulansın netice alınmasının mümkün olmadığına işaret etti ve şöyle konuştu: ''Siyasi istikrarın olmadığı bir ülkede bugün uygulamaları görürsünüz ama yarın neyin yapılacağını görmek mümkün olmayabilir. Bugünlerde dünyada çok örneği var, mesela Japonya. Güçlü, kendine güvenen, doğruları yapan bir iktidar şu anda herşeyden çok daha önemli. Çünkü teoride, kağıt üzerinde ne yazarsanız yazın uygulama önemli. Uygulama da ancak güçlü, kendine güvenen, doğruları yapan bir iktidarla mümkün. Zaten referandum sonuçlarının piyasalar tarafından olumlu algılanması da bunun işareti.'' -''TÜRKİYE ÖNEMLİ REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ''- Babacan, Türkiye'nin özellikle 2002 yılından sonra çok önemli reformlar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu reformların Türkiye'yi son krizde çok önemli ölçüde koruduğunu bildirdi. Türkiye'nin öngörülebilir bir ülke olması gerektiğini belirten Babacan, dün yaptıkları görüşmede OECD Genel Sekreterinin Türkiye için çöl ortasında bir vaha tabirini kullandığını ve bunun da öngörülebilirlikle, güven ortamıyla ilgili olduğunu söyledi.