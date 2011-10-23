T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İstenmeyen" kızlar isim değiştirdi MUMBAİ (A.A)

23 Ekim 2011 15:04

-"İstenmeyen" kızlar isim değiştirdi MUMBAİ (A.A) - 23.10.2011 - Hindistan'da adları "istenmeyen" anlamına gelen 285 kız çocuğu yeni isimlerine kavuştu. Ülkenin orta kesimlerindeki Maharaştra eyaletinin Satara bölgesinde, yaygın cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele ve kızlara itibarlarını yeniden kazandıracağı umuduyla yeniden isimlendirme töreni düzenlendi. Tören için en güzel kıyafetlerini giyen ve özel olarak hazırlanan kızlar, yeni kimliklerini tek tek aldı. Hintçede "istenmeyen" anlamına gelen "Nakusa" ya da "Nakuşi" isimleri verilen kızların bazısı Bollywood yıldızlarının isimlerini seçerken, bir kısmı da güzel anlamları bulunan geleneksel isimleri seçti. Hindistan'da bu yıl yapılan nüfus sayımı, 6 yaşın altında kız-erkek çocuğu oranının geçen on yıla göre daha da açıldığını gösteriyor. Geçen on yılda oran 1000 erkeğe 972 kız olarak ortaya çıkarken, yeni sayımda kız çocuğu sayısının 914'e gerilediği belirlendi. Bu sayının bazı eyaletlerde daha da düşük olduğu kaydedildi. Bu oranlar, kız bebeklerin kürtajla alınması ya da kız çocuklarının ihmal edilmesi ve bunlar arasındaki ölüm oranlarının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24