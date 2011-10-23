-"İstenmeyen" kızlar isim değiştirdi MUMBAİ (A.A) - 23.10.2011 - Hindistan'da adları "istenmeyen" anlamına gelen 285 kız çocuğu yeni isimlerine kavuştu. Ülkenin orta kesimlerindeki Maharaştra eyaletinin Satara bölgesinde, yaygın cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele ve kızlara itibarlarını yeniden kazandıracağı umuduyla yeniden isimlendirme töreni düzenlendi. Tören için en güzel kıyafetlerini giyen ve özel olarak hazırlanan kızlar, yeni kimliklerini tek tek aldı. Hintçede "istenmeyen" anlamına gelen "Nakusa" ya da "Nakuşi" isimleri verilen kızların bazısı Bollywood yıldızlarının isimlerini seçerken, bir kısmı da güzel anlamları bulunan geleneksel isimleri seçti. Hindistan'da bu yıl yapılan nüfus sayımı, 6 yaşın altında kız-erkek çocuğu oranının geçen on yıla göre daha da açıldığını gösteriyor. Geçen on yılda oran 1000 erkeğe 972 kız olarak ortaya çıkarken, yeni sayımda kız çocuğu sayısının 914'e gerilediği belirlendi. Bu sayının bazı eyaletlerde daha da düşük olduğu kaydedildi. Bu oranlar, kız bebeklerin kürtajla alınması ya da kız çocuklarının ihmal edilmesi ve bunlar arasındaki ölüm oranlarının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.