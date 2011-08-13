-"İstediğimiz sonucu alamadık" İZMİR (A.A) - 13.08.2011 - Basketbolda, Spor Toto World Cup 10'da üçüncü olan A Milli Takım'ın menajeri Harın Erdenay, ''İstediğimiz sonucu alamadık'' dedi. Harun Erdenay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün süren turnuvada ilk hazırlık maçlarını oynadıklarını belirterek, ''İstediğimiz sonucu alamadık. Ama hazırlık olarak görüyoruz. Daha önceki senelerde olduğu gibi hem antrenman tempomuzu hem maç tempomuzu sürdürdük. Şu anda sakatlarımızın iyileşmesi için uğraşacağız. Ömer Aşık, Semih Erden'in sakatlıkları vardı. Sinan bugün biraz süre aldı. Bu sakatlarımıza Hidayet ve Cenk eklendi. Ama onları da kadromuza katıp hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz'' dedi. Milli basketbolcu Ender Arslan, Avrupa Şampiyonası'na en iyi form düzeyinde gideceklerine inandıklarını, kendilerini desteklemeye gelen İzmirlilere istedikleri oyunu sergileyemediklerini ancak şampiyonaya en hazır halde gideceklerini kaydetti. Ömer Onan ise turnuvada istedikleri şekilde oynayamadıklarını, çok sakat oyuncularının bulunduğunu ancak önlerinde zamanın da olduğunu söyledi. ''Endişe edecek bir şey yok'' diyen Ömer Onan, ''Yavaş yavaş hazırlanacağız, önümüzde zaman var. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz hale geliriz'' diye konuştu. Oğuz Savaş, bu turnuvadan alacak dersleri olduğunu belirterek, ''Buradaki hataları en aza indirmemiz gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde gideceğiz'' dedi.