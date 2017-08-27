"İstanbul İslami ilimlerin merkezi oluyor"

İSTANBUL,(DHA)- İBN Haldun Üniversitesi tarafından bu yaz ilk defa düzenlenen İhsan Akademi programı, Boğaz’da bir tekne gezintisiyle sona erdi. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul\'un İslami ilimlerin merkezi olacağını söyledi. Şentürk\'ün elinden katılım sertifikalarını alan öğrenciler, İstanbul’da katıldıkları bir aylık yoğunlaştırılmış İslami İlimler kursunun ardından ülkelerine geri döndü.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından yürütülen İhsan Akademi, bir aylık yoğun bir programın ardından Cuma akşamı Boğaz’da düzenlenen bir tekne gezintisiyle sona erdi. Dünyanın 16 farklı ülkesinden seçilen 30 lisansüstü öğrenciyi İstanbul’da buluşturan İhsan Akademi, önde gelen Türk ve yabancı hocalarıyla\'21\'inci yüzyılda İslam’ı Yaşamak\' başlığı altında katılımcılarına bir ay boyunca hem İslam’ın klasikleşen temel kaynakları hem de modern çağın meseleleri üzerine İngilizce eğitim verdi. İslam medeniyetini yalnızca entelektüel düzeyde değil, aynı zamanda kültürel olarak da tanıma fırsatı sağlamayı amaçlayan programın eğitimleri Yenikapı Mevlevihanesi’nin tarihi binasında yürütüldü.

Programla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İhsan Akademi’de İslam’ın temel kaynakları üzerine verilen eğitimdeki üstün niteliklerin yanı sıra İslam medeniyetinin verimleriyle yerinde tanışmanın ayrıcalığını vurgulayarak, Avrupa ve Amerika’dan gelen öğrenciler için en büyük eğitimin aslında İstanbul’u tecrübe etmeleri olduğunu aktardı. Prof. Dr. Şentürk,“Özellikle Amerika ve Avrupa’da İslam küçük mekânlarda, camilerde, dairelerden döndürme ibadet mekânlarında yaşanıyor. Kısacası oralarda yaşayanlar bir medeniyet olarak İslam’ı görmüyorlar. Dolayısıyla da bir azınlık psikolojisiyle yaşıyorlar. Ama İstanbul’a geldikleri zaman işler değişiyor. Aslında hiçbir şey yapmasalar ve İstanbul’un sokaklarında, tarihi mekânlarında gezmiş olsalar, yalnızca bu bile onlar için büyük bir eğitim olacaktı” dedi.

Eğitime Hollanda’dan katıldığını aktaran Ella Linskens, \"İhsan Akademi benim için çok manevi bir deneyimdi. Allah ile ilişkimin derinleştiğini ve güçlendiğini hissettim. Yalnızca bilgi düzeyinde sınırlı kalmayan bir yoğunlaşmaydı\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DE SOKAĞA ÇIKTIĞINIZDA YAŞAN BİR İSLAM OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ\"

Marymount Üniversitesi’nde Finans okuduğunu ve İhsan Akademi’ye gelmesindeki etkenlerden birisinin de İslami ilimlerde ilerlemek olduğunu dile getiren Anika Ferdoush Sayed, \"Buradaki hocalarla oldukça geleneksel konularıçalışmaimkânı bulduk. İslam’ı öğrenirken elbette bu öğrenimleri ve kazanımları geliştirmeye olanak tanıyan elverişli bir zeminin olması çok önemli. Türkiye böyle bir yer; sokağa çıktığınızda yaşayan, nefes alan bir İslam olduğunu görüyorsunuz. İhsan Akademi’yi yalnızca bursları için değil, müfredatı için de tavsiye ediyorum. Başka nedenleri de var elbette: Mesela sınıf çok dinamikti, münazaralar çok canlıydı; bunun nedenlerinden birisi de katılımcıların seçilmiş olması. Dünyanın farklı yerlerinden gelen arkadaşlarımız arasında yalnızca master değil doktora öğrencileri de vardı. Bu dinamizm nedeniyle sınıftaki sohbetler çok canlıydı. Öyle ki başka türlü belki de konuşma imkânı bulamayacağımız konuları konuşabildik. Bana kalırsa burada bir ömürlük arkadaşlıklardan fazlasını kurdum; burada tanıştığım insanlarla cennette buluşmak istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, felsefe, siyaset ve ekonomi üzerine çalıştığını aktaran Ezziddin Al-Haj Yonis, \"İhsan Akademi’nin tanıtımını görünce, hazır açıklamalarla artık kanıksadığımız birçok meseleye eleştirel yaklaşabilmek için harika bir fırsat yakaladığımı düşündüm. Bugün siyasette ve ekonomide çalışıp öğrendiğimiz varsayımlara Müslümanlar tarafından entelektüel düzeyde karşıt görüşler getirilebilirdi ve İhsan Akademi bize bu konular üzerinde düşünüp konuşacağımız bir platform sağladı\" açıklamalarında bulundu.

Hindistan yönetimindeki Keşmir’den geldiğini ve İstanbul’daki misafirperverliğin harika olduğunu vurgulayan Shafa’atWami ise, \"İhsan Akademi’nin de İslam ümmetinin entelektüel uyanışı için harika bir girişim olduğunu düşünüyorum\" dedi.

\"PROGRAMI ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE DE DEVAM ETTİRECEĞİZ\"

Program sonunda eğitimlere ilişkin açıklama yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk şunları söyledi:

\"İhsan Akademi’yle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.İlk defa Türkiye’de bir üniversite, dünyanın seçkin üniversitelerinden Türk olmayan öğrencileri buraya çağırarak onlara İslam’ı tanımalarına yardımcı olacak bir program düzenlemiş oldu. Programda dünyanın çok farklı ülkelerinden, çok farklı üniversitelerinden öğrenciler bir araya geldiler. Bu seçkin mozaik, programı çok farklı yaptı. Diğer yandan burada verilen İslam eğitimi, İslam medeniyetini yansıtan bir eğitimdi.Sabah derslerinde ümmet klasikleri diye isimlendirdiğimiz İhya-u Ulumi’d-Din, Riyazu’s Salihin ve Mukaddime incelendi. Öğleden sonra ise insan hakları, kadın hakları, modernleşme, laiklik vb.gibi modern konular ele alındı. Yani hem İslam klasikleri çalışıldı hem de modern konular konuşuldu. Böyle bir program dünyanın başka yerlerinde bulunamayan bir programdı. Öğrenciler de çok seçkin ve nitelikliydi. Programı,İbn Haldun Üniversitesi hocalarının desteği ve yurtdışından davet ettiğimiz çok seçkin profesörlerin katkılarıyla gerçekleştirdik.

Aslında bu öğrenciler için en büyük eğitim İstanbul’u görmeleri, mesela Süleymaniye Camii’nde bir namaz kılmış olmaları, Sultanahmet’i görmüş olmalarıydı. Çünkü, özellikle Amerika ve Avrupa’da İslam küçük mekânlarda, basit camilerde, dairelerden döndürme ibadet mekânlarında yaşanıyor. Kısacası oralarda yaşayanlar bir medeniyet olarak İslam’ı görmüyorlar. Dolayısıyla dabir azınlık psikolojisiyle yaşıyorlar. Ama İstanbul’a geldikleri zaman işler değişiyor. Burası açık müze gibi bir ortam zaten. Burada İslam medeniyetinin ihtişamını görüyorlar ve kendi medeniyetlerine özgüvenle bağlanıyorlar. İslami kimlikleri güçleniyor. Aslında hiçbir şey yapmasalar ve İstanbul’un sokaklarında, tarihi mekânlarında gezmiş olsalar, yalnızca bu bile onlar için büyük bir eğitim olacaktı.\"

Programı önümüzdeki senelerde de devam ettireceklerinin altını çizen Prof. Dr. Şentürk, \"Çünkü çok iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. Gelen öğrenciler de son derece memnunlar ve bu programın kendilerine çok şey kazandırdığını söylüyorlar. Böyle bir programı sekteye uğratmanın doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle inşallah önümüzdeki yıllarda da İhsan Akademi’yi devam ettirecek, daha iyilerini de yapmaya çalışacağız\" diyerek sözlerini tamamladı.

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