-"İstanbul depreme hazır değil" İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un bir deprem için hazırlıklı bir şehir olmadığını belirterek, ''İstanbul böyle de diğerleri farklı mı? Hayır, diğerlerinde de aynı sıkıntı var. İlla deprem olması da şart değil. Bunun dışında sel afetleri, buna da hazırlıklı değiliz. Bunları el ele vermek suretiyle birlikte çözmeye mecburuz'' dedi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ''Dünya Türk Girişimciler Kurultayı''nda konuşan Erdoğan Van'da meydana gelen depremlere işaret ederek, bunu kısmen Bitlis'e de sıçramasının olduğunu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi. Erdoğan, mevsim koşulları sebebiyle şartların çok zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bunun da altından kalkacağız, artık o güven var. Fakat bir gerçeği vurgulamak istiyorum; ortada felaket tellalları çok. Geçmişte şu olmuş bu olmuş vesaire... Ben bir Başbakan olarak, sorumluluğumun bilincinde bazı açıklamalar yaptım. Yıllar yılı biz bu ülkede belediye başkanlığından gelen bir Başbakan olarak 'bu evleri yıkalım' dediğimizde vatandaş buna olumlu yaklaşmadığı gibi maalesef bu ülkenin yargısı da onları her zaman haklı çıkarmış, bizi de haksız duruma düşürmüş. Şimdi kimse yargıya bilet kesiyor mu, veya kesebilecek güç var mı? Yok. Biz ne diyoruz, bugünleri gördüğümüz için bunu açıklıyoruz. Peki siz bütün tedbirleri alsanız da yine buna benzer felaketler olmaz mı? Olur da daha az zararla olur.'' TOKİ'nin teslim ettiği yaklaşık 380 bin konut olduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şu ana kadar bu konutlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ancak ben bununla yine de yüzde 100 garanti içinde olmadım, olamam. Niye, sonuçta biz bunu insanla yönetiyoruz. Müteahhit firmalar kontrol ediliyor, denetleniyor vesaire... Denetleyen de insan. Burada hata payları olabilir. Bu hata payları bir hata bilançosu getirebilir, ama biz diyoruz ki, biz bütün bunları göz ardı etmek suretiyle yapılmış inşaatlar, konutlar var. Yumuşak zeminde, zemin etütleri yapılmadan yapılmış konutlar var. Van'da manzarası çok güzel diye hemen Van Gölü'nün hemen kenarında Van 100. Yıl Üniversitesi inşa edilmiş, bunlar benim döneminde yapılmış şeyler değil. Şu anda 13 fakülte binası hasarlı. Halbuki yamaca doğru yönelse, orada yamaçlar gayet güzel, sert zemin. İlla Van Gölü'nü seyredeceksen oradan da seyredersin. Hiç olmazsa o sert zeminde çok daha güzel bir şekilde bu binaların inşa edilmesi mümkündür. Biz diyoruz ki, artık sadece Van ile değil, Türkiye genelinde bir musibet bin nasihatten evladır, buradan hareketle gelin bu adımı atalım.''