-"İSRAİL'İN RAPORU ÖRTBAS" ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Mavi Marmara baskını ile ilgili Turkel Komisyonu tarafından yapılan ulusal soruşturmasının 'örtbastan' öte birşey olmadığını belirtti. Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım konvoyuna yaptığı baskına yönelik İsrail'in hazırladığı soruşturma raporunu kınayarak, 9 Türkün ölümü ile sonuçlanan baskına ilişkin raporu bir örtbas olarak niteledi. Türkel Komisyonunun raporunda, konvoy baskınında İsrail savunma güçlerinin hukuka uygun davrandığı sonucuna vardığı anımsatılarak, 300 sayfa olmasına rağmen raporun, aktivistlerin nasıl hayatını kaybettiklerini açıklayamadığı ifade edildi. Komisyonun bu başarısızlığının İsrail otoritelerini, İsrail güçlerinin uluslararası hukuk ihlalleri karşısında hesap verme konusunda isteksiz ve yeteneksiz olmakta kuvvetlendirdiği belirtildi. Açıklamada, raporun ayrıca kendisi ile keskin zıt sonuçlar içeren ve etkin bir yargı yoluyla kurbanların haklarının korunmasını ele alan 22 Eylül 2010 tarihli BM İnsan Hakları Konseyi Uluslararası Veri Toplama Misyonu'nun raporunun takip edilmesi gereğini vurguladığı dile getirildi. Turkel Komisyonu'nun baskında İsrail güçlerinin güç kullandığı 133 olaydan 127'sinde uluslararası hukuk kurallarına uygun hareket ettiğini vurguladığı, kalan 6 olayın yeterli bilgi olmadığı için incelenemediğini belirttiği anımsatıldı. Komisyonun İsrailli güçlerin hangi hareketlerinin mevcut ölümlere sebep olduğunu açıklamadığı, her olayın İsrail askerlerinin tanıklıkları esas alınarak hazırlanarak yapılan detaylı analizinin raporda yer aldığını belirten komisyonun, raporun bu bölümlerinin "kamuoyuyla paylaşılmasını" İsrail hükümetinin değerlendirmesine bıraktığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail otoritelerinin geciktirmeden raporun bu kısımlarının kamuoyuyla paylaşılması için çağrıda bulunuldu. -KOMİSYON DELİL TOPLAMAK İÇİN YETERLİ ÇABAYI GÖSTERMEDİ- Uluslararası Veri Toplama Misyonu'nun eylül ayında yayımladığı raporda, Mavi Marmara baskınında İsrail güçlerinin çok sayıda yolcunun ölümüyle sonuçlanan "gereksiz, orantısız, aşırı ve uygunsuz güç kullandığı" sonucuna varıldığına işaret edilen açıklamada, bu raporda adli delillere dayanarak en az 6 ölümün keyfi ve yargısız infaz olarak nitelendirilebileceğinin belirtildiği anımsatıldı. Turkel Komisyonunun gemilerdeki 700'den fazla yolcunun sadece ikisini dinlediği, çoğunluğu İsrail dışında yaşayan yolcuları ifadeye çağırdığı ancak ifadelerinin güvence altına alınması konusunda yarı gönüllü girişimler yaptığı, İsrail'in işbirliğini reddettiği Uluslararası Veri Toplama Misyonu tarafından toplanan tanık ifadelerine ulaşmak için de çaba sarf etmediği belirtildi.