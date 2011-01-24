-"İSRAİL'İN RAPORU HUKUKİ İÇERİKTEN YOKSUN" ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Ankara, İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili raporunu "savunmaya yönelik ve hukuki içerikten yoksun" buldu. Diplomatik kaynaklar, İsrail donanmasının 31 Mayısta Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırı ilgili İsrail hükümetince oluşturulan, eski yargıç Yaakov Turkel'in başkanlığındaki komisyonun hazırladığı raporun ilk etapta ustaca hazırlanmış güzel bir rapor izlenimi verdiğini ancak görüşlerine yer verilen kişilerin isimlerine rastlanamadığını ve raporun hukuki içerikten yoksun olduğunu belirttiler. İsrail'in eylül ayında BM Soruşturma Paneli'ne teslim etmesi gereken raporun yaklaşık 5 ay sonra teslim edildiğinin altını çizen diplomatik kaynaklar, raporun adeta BM İnsan Hakları Konseyi'nin görevlendirdiği Uluslararası Veri Toplama Misyonu'nun ağustos ayında açıkladığı rapor ile Türkiye'nin BM Soruşturma Paneli'ne eylül ayı başında sunduğu ara rapor incelenerek oluşturulduğunu, raporda "adeta bir savunma yapıldığını" kaydettiler. Diplomatik kaynaklar, İsrail'in hiçbir hatasına yer vermeyerek, askerlerini kahraman gibi gösterdiği raporunu "teessüfle" karşıladıklarını ifade ederek, İsrail'in, raporu Panel'e sunmadan basınla paylaştığına dikkati çektiler ve Türkiye'nin ciddi ve BM'ye saygılı davranarak basın önünde müzakere yoluna gitmediğine işaret ettiler. İsrail'in olaydan sonra büyük bir delil karartma yoluna gittiğini de söyleyen kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerinin İsrail tarafından yıkandığına, Mavi Marmara gemisinde yapılan incelemelerde 308 kurşun kullanıldığının saptandığına, gemideki kurşun izlerinin silinmeye çalışıldığının görüldüğüne dikkati çektiler. Diplomatik kaynaklar, İsrail'in ispatlayamadığı belirtilen iddialarının aksine, gemideki İHH İnsani Yardım Vakfı üyelerinin ateşli silah kullanmadığı, aksine İsrail askerlerinden ele geçirilen silahların denize atıldığının belirlendiğini kaydettiler. İddiaların aksine gemideki yolcuların ve yükün İstanbul ve Antalya'da özenle kontrolden geçirildiğini bildiren kaynaklar, yardım amaçlı gönderilen bahçe küreklerinin saplarının dahi yola çıkmadan önce Antalya'da gemiden çıkarıldığını dile getirdiler. Kaynaklar, Türkiye'nin BM Paneline sunduğu raporda, geminin rotasının değiştirildiğinin saptandığını, bunun enlem ve boylamlar eşliğinde bilimsel verilerle ortaya konulduğu da bildirdi. Gemi yola çıkmadan, konvoyun yükleriyle Mısır El Ariş limanına gideceğinin de ilgili taraflara iletildiği, İsrail tarafının buna göre hareket edeceğini bildirdiği de öğrenildi. Saldırıyla ilgili Türkiye'nin kurduğu Ulusal Araştırma ve Soruşturma Komisyonu, İsrail'in raporunu titizlikle inceledikten sonra eksik ve hataları saptayacak, gerekli ilaveleri yaparak nihai raporunu BM Soruşturma Paneline sunacak. Türkiye ve İsrail'in raporlarını inceleyecek BM Panelindeki hukuki uzmanlar da raporlarını BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'a sunacak.