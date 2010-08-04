-"İSRAİL'İN İSTİKRARSIZLIĞI KALKINMAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ" ŞAM (A.A.) - 04.08.2010 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlığın, bölge ülkelerinin kalkınmasını olumsuz etkilediğini söyledi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Amerikan Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan bir heyeti kabul eden Esad, Suriye'de incelemelerde bulunan heyet ile Suriye'nin kalkınma sürecini değerlendirdi. Esad, "İsrail'in Arap topraklarına yönelik işgalleri ve sürekli gündemde olan savaş tehditleri nedeniyle bölge ülkelerinin kalkınmaya yönelik çabalarının olumsuz etkilendiğini" söyledi. Ortadoğu ülkelerinin ve bölgede yaşanan gelişmelerin uluslararası medyada "pazarlanmaya çalışılandan çok farklı olduğunu" belirten Esad, "bölge ülkelerini tanımadan politikalarını anlamanın imkansız olduğunu" kaydetti. Stanford Ünivesitesi heyeti ise, Suriye ve ABD arasında ekonomi ve iletişim köprülerinin kurulması yönünde temennilerini dile getirdi.