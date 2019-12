-"İsrail'e yönelik ilkeli tutumdan vazgeçmeyiz" AMMAN (A.A) - 26.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Van'daki depremin ardından yurt dışından gelen yardım tekliflerinin hiçbirine ön yargılı bakmadıklarını, yardımları kabul etmemelerinin söz konusu olmadığını söyleyerek, "Hiçbir ülkeye ön yargılı bakmadık, ama bu yardımlar oluyor diye de İsrail'e yönelik olarak ortaya koyduğumuz ilkeli tutumdan da vazgeçmeyiz. Siyasi şartlarımız sürmektedir" dedi. Davutoğlu, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında deprem dolayısıyla yurt dışından özellikle de İsrail ve Ermenistan'dan gelen yardım tekliflerine soğuk baktığına ilişkin haberlerin hatırlatılmasına karşılık şunları kaydetti: "Biz siyasi konularla insani konuları ayırt ederiz ve insani hususlar söz konusu olduğunda sınıf, dini, mezhebi, etnik farkılıklar gözetmeyiz. Geçen sene İsrail'de orman yangını olduğu zaman Hayfa'ya uçaklarımızı gönderdik. İsrail'den veya herhangi bir başka ülkeden insani yardım teklifi geldiğinde de buna olumlu baktık. Her zaman da bu insani ilişkiyi ayırt ettik. Türkiye'nin yardımları reddetmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ancak yardımların planlanabilmesi için, ilk aşamada Türkiye'nin kurtarma ekipleri yeterli olduğu için ek bir yardım talep etmedik. Çünkü 1200 kişilik ekip zaten Van'a ulaşmış, her bir binada çalışıyordu. Aralarında 30'u aşkın Ürdünlü de vardı. Bunun için Ürdünlü kardeşlerimize teşekkür ederiz." Bakan Davutoğlu, sadece İsrail ya da Ermenistan değil, birçok dost ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu söyleyerek, ikinci günü yani Pazartesi akşamı bu dost ülkelere 'kurtarma faaliyetleri tamamlandı' diyerek, battaniye, çadır ve prefabrik ev müracaatında bulunduklarını kaydetti. Ürdün'ün de yardımda bulunacağını belirterek, teşekkür eden Davutoğlu, bu yardımı memnuniyetle kabul edeceklerini söyledi ve "Ürdünlü kardeşlerimizin yardımı gönülden gelen tarihi dostluk yardımıdır" dedi. Davutoğlu, yardımları kabul etmeme diye bir şeyin söz konusu olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Hiçbir ülkeye ön yargılı bakmadık, ama bu yardımlar oluyor diye de İsrail'e yönelik olarak ortaya koyduğumuz ilkeli tutumdan da vazgeçmeyiz. Siyasi şartlarımız sürmektedir. İnsani durum olduğunda ise her şeyi unutup o insani durumun gereklerini yaparız." Ürdünlü bakan da deprem dolayısıyla Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.