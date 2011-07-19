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Dünya

"İSRAİL YAKINDA ÖZÜR DİLEYECEK" KUDÜS (A.A)

19 Temmuz 2011 17:53

-"İSRAİL YAKINDA ÖZÜR DİLEYECEK" KUDÜS (A.A) - 19.07.2011 - İsrail donanmasının geçen yıl Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonu soruşturmak üzere oluşturulan komisyonun üyesi eski büyükelçi Özdem Sanberk, İsrail'in yakında Türkiye'den özür dileyebileceğini söyledi. Sanberk, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Krizin çözümü konusunda her iki tarafın da siyasi iradesi olmasına rağmen özür dilenmemesi beni şaşırtır'' dedi. ''Ay sonuna kadar muhtemelen çözümün olabileceğini'' ifade eden Sanberk, ''ikili temasların düzensiz bir şekilde devam ettiğini, arayışların sürdüğünü'' belirtti. Sanberk, ''Olumlu bir ilerleme bekliyorum'' diye konuştu.

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