-"İsrail, Türkiye'den özür dilemeyecek" TEL AVİV (A.A) - 17.08.2011 - İsrail Ordu radyosu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mavi Marmara'da ölen 9 Türk nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan gelen "Türkiye'den özür dilenmesi" talebine olumsuz cevap verdiğini duyurdu. Radyo, Clinton'ın dün Netanyahu'yu aradığını ve İsrail askerlerinin baskını sırasında meydana gelen ölümler için İsrail'in özür dilemesi talebini bir kez daha yinelediğini aktardı. Netanyahu'nun, Clinton'un bu talebine karşı, "İsrail'in şu an itibarıyla özür dileme niyetinde olmadığını" ifade ederek, olayı soruşturan BM Komisyonu'nun Palmer Raporunun yayımlanmasını bekleyeceğini söylediği kaydedildi. Haberde, Netanyahu'nun Amerikalılara, "Eğer İsrail özür dilerse, koalisyonun Yisrael Beiteniu partili lideri ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın hükümeti bozacağını" anlattığı da aktarıldı. Amerikalı yetkililerin, Lieberman'a yaptıkları baskılar sonucu özür dilenmesi halinde, hükümeti bırakmayacağı sözünü almayı başardıkları ve Lieberman'ın "hükümeti parçalamayacağı" konusunda taahhüt verdiği ifade edilen haberde, buna rağmen Netanyahu'nun, Clinton'a şu anda ülkedeki protestoları hatırlatarak, böyle bir dönemde yeni bir cephe açmayı doğru bulmadığını belirttiği dile getirildi. Ordu radyosu, ertelenen Palmer Raporunda, "İsrail'in gemideki eyleminin sert bir şekilde eleştirilmesine karşılık, Gazze Şeridi üzerinde uygulanan İsrail ablukasının yasal ve filonun durdurulması kararının da haklı olduğunun" yazıldığı tahmini yapıldığını aktardı. Haberde, Amerika'nın yardımı ve aracılığıyla, yaklaşık 2,5 hafta kadar önce İsrail ile Türkiye arasındaki krizi giderebilecek bir anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Bu çerçevede İsrail'in, operasyon sırasında meydana gelen taktik hatalar nedeniyle özür dilemeyi ve aynı zamanda operasyonda zarar görenlerin aileleri için kurulacak bir fona para aktarmayı kabul ettiği, bu anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin operasyonda yer alan İsrail askerlerini dava etmeyeceğinin taahhüt altına alındığı iddia edildi. Geçen süre içerisinde ise İsrail Başbakanının fikrini değiştirdiği belirtildi.