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Dünya

"İsrail savaşa hazırlıksız" KUDÜS (A.A)

20 Aralık 2011 21:13

-"İsrail savaşa hazırlıksız" KUDÜS (A.A) - 20.12.2011 - İsrail hükümetine bağlı izleme örgütü, ülkenin sığınaklarının kötü durumda olduğunu ve savaş durumunda vatandaşlarını korumak için hazırlıksız olduğunu açıkladı. Devlet denetçileri hazırladıkları yıllık raporda, İsrail'deki onlarca kişinin 2006 yılındaki Lübnan savaşı sırasında öldürülmesinden ders alınmadığını belirttiler. Raporda, asker ve İçişleri Bakanlığı dahil olmak üzere resmi makamlar savaşa hazırlık konusunda ''ciddi ihmalleri'' olmakla suçlanıyor. Ayrıca, bazı devlet organlarının sorumluluktan kaçarak hazırlık için gerekli maddi yatırımları yapmadıkları da ifade ediliyor. Denetçiler hazırladıkları raporda, herhangi bir saldırı durumunda okullarda ve kamu alanlarında yeterli sığınak olmaması durumunda binlerce İsraillinin korumasız durumda kalacağını da kaydettiler.

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