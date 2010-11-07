-"İSRAİL ORDUSU BÜTÇE İÇİN HİZBULLAH'I KULLANIYOR" TEL AVİV (A.A) - 11.07.2010 - İsrail'de ordu, daha yüksek bir bütçe elde etmek için Hizbullah'ı koz olarak kullanmakla suçlandı. Maariv gazetesinde yer alan "Maliye Bakanlığı, İsrail ordusunu bütçesiyle ilgili mücadelede Hizbullah'ı kullanmakla suçluyor" başlıklı haberde, şimdiki Savunma Bakanı Ehud Barak'ın "İsrail tarihindeki en pahalı savunma bakanı" olduğu belirtildi. Gazetede, İsrail ordusunun kamuoyunu yanılttığı ve "askeri bütçe masaya geldiğinde Hizbullah'ın füze stoklarını ve hassas gizli dokümanları yayımladığı" kaydedildi. Maliye Bakanlığı yetkililerinin, ordunun askeri bütçedeki kesintileri önlemek için bile Hizbullah'ı kullandığını söylediklerini belirten gazete, Savunma Bakanlığının bütçesiyle ilgili önümüzdeki hafta kıran kırana bir mücadele verileceğini, Maliye ve Savunma bakanları başkanlığındaki bürokratların karşı karşıya geleceğini yazdı. Savunma Bakanlığının gelecek yılki bütçesinde kesinti yapılmasının beklendiğini belirten gazete, Maliye Bakanı Yuval Steiniz'in "Savunma Bakanlığı bütçesinin F-16 gibi yükseldiği" yorumunda bulunduğunu kaydetti.