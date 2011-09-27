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Dünya

"İsrail ile Türkiye arasında temaslar başladı" TEL AVİV (A.A)

27 Eylül 2011 18:17

-"İsrail ile Türkiye arasında temaslar başladı" TEL AVİV (A.A) - 27.09.2011 - İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesi, Türkiye ile İsrail arasındaki krizin sonlandırılması amacıyla, ABD'nin arabuluculuğunda temasların yeniden başladığını öne sürdü.  Gazeteye göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, son günlerde uzlaşmaya varmak için temaslar yapıldığını doğruladı. Haberde, ABD'nin yeni bir inisiyatifi doğrultusunda, Başbakan Erdoğan ve Peres arasında bir telefon görüşmesinin yapılmasının önerildiği ifade edildi. İsrailli üst düzey yetkililer, "Türkler'in bu öneriyi reddederek özür, tazminat ve ablukanın kaldırılması taleplerinde ısrar ettiklerini" belirtti. İsrail'deki haber sitelerinden Walla da benzer bir haber vererek, krize son verme girişiminin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro'dan geldiğini kaydetti. Haberde, "Siyasi yetkililer, iki taraf arasında temasların olduğunu söylemekle birlikte, Başbakan Erdoğan'ın şu aşamada girişimi kabul etmediğini de bildirdiler" denildi. -Mavi Marmara listesi- Öte yandan, Türkiye'de bir gazetede yayımlanan "Türk istihbarat teşkilatının Mavi Marmara baskınında yer alan İsrail askerlerini tespit ettiği" yolundaki haber de İsrail'de çeşitli basın organlarında yer aldı. Yedioth Ahronoth gazetesi, listede isimleri bulunan askerlerin baskına katılmadıklarını ve hiçbir aşamada Şayetet biriminde görev yapmadıklarını belirtti. Askerlerin çoğunun, 2009 yılı başında Gazze'deki Dökme Kurşun operasyonunda yer aldıkları ifade edilirken, İsrail Ordu Sözcüsü, konuyla ilgili olarak "Önceki listelerin yeniden kullanımı söz konusu. Terörle mücadele çerçevesinde İsrail devleti adına hareket edenlere karşı yasal önlem alma girişimlerini yakından izliyor ve gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu. Üst düzey İsrailli yetkililer de askerlere ilişkin haberlerin Türkler'in uyguladığı psikolojik savaşın bir parçası olduğunu öne sürdüler. Maariv gazetesinde aynı haber, "Erdoğan'ın kara listesi" adıyla verildi ve baskında yer aldıkları iddia edilen 174 asker ve subayın fotoğraflarının yayımlandığı kaydedildi.

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