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Dünya

"İsrail helikopterleri Larnaka'ya indi" LEFKOŞA (A.A)

24 Ekim 2011 19:43

-"İsrail helikopterleri Larnaka'ya indi" LEFKOŞA (A.A) - 24.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Dimitris İliadis, İsrail helikopterlerinin ikmal için Larnaka havaalanına indiğini açıkladı. Rum radyosunun haberine göre, Savunma Bakanı Dimitris İliadis, bugünkü açıklamasında, 6 İsrail helikopterinin Rum yetkili makamlarından onay aldıktan sonra dün öğle üzeri ikmal için Larnaka havaalanına indiğini söyledi. Rum basınında bugün yer alan bir haberde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği tatbikat çerçevesinde İsrail'e ait savaş helikopterlerinin dün Larnaka havaalanına inip kalktığı bildirilmişti.

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