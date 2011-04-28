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Dünya

"İSRAİL, FİLİSTİN BİRLİĞİ'NE ENGEL" KAHİRE (A.A)

28 Nisan 2011 01:02

-"İSRAİL, FİLİSTİN BİRLİĞİ'NE ENGEL" KAHİRE (A.A) - 27.04.2011 - Hamas örgütü sözcüsü, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir yıl içinde ortak genel seçim yapılması ve güvenlik güçlerinin birleştirilmesi üzerine 5 ana maddelik yaşamsal ön anlaşmaya varılması karşısında İsrail hükümetinin tepkisinin eskiden olduğu gibi olumsuz olduğunu belirtti. Hamas sözcüsü Tahir Nuno, Mısır'ın başkenti Kahire'deki açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Mahmud Abbas, Hamas ya da İsrail'le barışı seçmek zorunda" yolundaki sözü üzerine, "İsrail hiçbir zaman Filistin uzlaşmasıyla ilgilenmemiştir. Hep ayak bağı olmuştur" dedi. Bu arada ABD Başkanı'nın sözcüsü de, "Hamas terör örgütüdür" diyerek hükümetinin eski açıklamalarını tekrarladı.

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