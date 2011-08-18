-"İsrail Büyükelçiliği büyükelçisiz kalabilir" TEL AVİV (A.A) - 17.08.2011 - İsrail'in, Mavi Marmara gemisi konusundaki Palmer raporunun yayınlanmasından kısa süre sonra Ankara'dan ayrılacak olan Ankara'daki büyükelçisi Gabi Levi'nin yerine atanacak kişiye Türkiye'nin onay vermeyeceği endişesini taşıdığı bildirildi. Ynet haber sitesi, ''İsrail'in Türkiye'deki büyükelçiliği büyükelçisiz kalabilir'' başlığıyla verdiği haberde, Büyükelçi Levi'nin önümüzdeki iki hafta içinde görev süresini tamamlamak üzere hazırlanırken İsrail'in, iki ülke arasında devam eden siyasi kriz nedeniyle Türkiye'nin, Levi'nin yerine gelecek büyükelçiyi kabul etmeyeceği endişesini taşıdığını kaydetti. Ynet, büyükelçi Levi'nin görev süresinin Palmer raporunun yayımlanmasının beklendiği günden tam bir hafta sonra dolduğuna dikkati çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, krizin Levi ayrılmadan çözüleceği umudunu taşırken Türkiye'den özür dilenmesi ve Mavi Marmara baskınında ölen 9 Türk'ün ailelerine tazminat ödenmesi konularında uzlaşma sağlanması için yapılan her teşebbüsün başarısız kaldığını bildirdi. Ynet'e göre, İsrail ile Ankara arasındaki müzakereler nedeniyle daha önce ertelenen Palmer raporunun bu kez ertelenmesi beklenmiyor. Haberde, Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerinin, Gabi Levi'ye görev süresini uzatmayı önerdikleri, bu süre uzatımının Türkiye'nin tasdikini gerektirmediği kaydedilirken aslında temmuzda görev süresi dolan Levi'nin ikinci bir uzatmayı kabul etmediği belirtildi. İsrail'deki Türkiye Büyükelçiliğinin de Mavi Marmara olayından bu yana büyükelçisiz bulunduğu, büyükelçiliğin halen ikinci adamı tarafından idare edildiği hatırlatıldı. Habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv temsilciliğinin düzeyini ''büyükelçiden'' temsilciye düşüreceği ihtimaline de hazırlanıyor. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin şimdiki durumunu kalıcı hale getirebilecek bir adım olarak nitelendirildi. Bakanlık, ayrıca Ankara'daki elçiliğin başına, elçi olarak tanımlanmasa bile, Türkiye'den güven mektubu istenmesini gerekli kılmayacak, geçici bir büyükelçi gönderilmesi ihtimaline de bakıyor. Ynet, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, yeni temsilcinin krizi sonlandırmaya çalışacak üst düzey, tecrübeli bir diplomat olması beklentisini taşıdıklarını kaydetti. Ankara ile müzakerelerin içinde olan bir siyasi kaynak, ''En kötü ihtimalle burada (Tel Aviv) bir Türk büyükelçisi olmayacak. Bu dünyanın sonu değil, böyle de idare ederiz'' dedi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i aşağılamak istediğini belirtip ''İsrail'in sırtından siyasi kazanç sağlamak peşinde'' ifadelerini kullandı.