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Dünya

"İSRAİL, ARAPLARA NÜKLEER BOMBA ATMAYA HAZIR" LONDRA (A.A)

30 Aralık 2010 23:14

-"İSRAİL, ARAPLARA NÜKLEER BOMBA ATMAYA HAZIR" LONDRA (A.A) - 30.12.2010 - İngiltere Dışişileri Bakanlığının gizliliğini kaldırıp, erişime açtığı 1980 yılına ait belgelerden birinde, ülkenin o zamanki Tel Aviv büyükelçisinin, İsrail'in, Araplarla yeni bir savaşa girilmesi durumunda nükleer bomba kullanabileceği uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Büyükelçi John Robinson'ın Dışişlerine gönderdiği 4 Mayıs 1980 tarihli belgede, "Şayet (İsrailliler) ortadan kaldırılacaklarını görülerse, bu sefer sonuna kadar çarpışacaklar. Atom bombalarını kullanmaya hazır olacaklar" ifadesi yer alıyor.  ABD önderliğindeki müzakerelerin sonucunda Ortadoğu sorunu konusunda kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılamayacağı yönündeki endişesini de dile getiren Robinson belgede, "Batı Şeria ve Kudüs konularında bir anlaşma sağlanamadığı sürece, gitgide aşırıcılığa sürüklenecekler; bölgedeki ılımlı hükümetlerin ve Batı'nın çıkarları artan bir şekilde tehdit edilecek; Sovyet etkisi ve müdahalesi açısından fırsatlar ve yeni bir savaş çıkması tehlikesi artacak" dedi.

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