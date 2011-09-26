-"İsmim bilgim haricinde kullanılmış" İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Ayhan Atabek, adının eski Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'den elde edilen Ali Balkız'a yönelik, tedhiş planında geçtiğini ifade ederek, ''Benim bilgim haricinde ismim kullanılmıştır'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan eski Elazığ Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek, 21 ay tutuklu kaldığını belirterek, dosyada kendisiyle ilgili olan 2 adet telefon görüşmesini açıkladı. Atabek, adının İbrahim Şahin ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı iken hayatını kaybeden Behçet Oktay arasında 29 Ağustos 2008'de geçen telefon görüşmesinde geçtiğini ifade etti. Söz konusu telefon görüşmesinde Şahin'in, Oktay'a, Elazığ Özel Harekat Şube Müdürünün kim olduğunu sorduğunu belirten Atabek, Oktay'ın da ''Bizim şey Rambo Ayhan, Ufaklık 20. dönem'' diyerek kendisini tarif edip, ismini söylediğinin anlaşıldığını kaydetti. Bu görüşmeye kadar Şahin'in, kendisinin nerede olduğunu bilmediğini ifade eden Atabek, ''Benim kim olduğumu bilmediği, bu görüşmede gayet net anlaşılmaktadır. Bilseydi direkt beni arardı. Diyaloğumuz olurdu'' dedi. Bu görüşmenin ardından, Oktay'ın kendisini arayarak, Şahin'in Elazığ'a geleceğini ve onunla ilgilenmesini söylediğini dile getiren Atabek, ikinci telefon kaydının ise, kendisi ile Şahin arasında olduğunu, bu görüşmede Şahin'e kendisini Elazığ Özel Harekat Şube Müdürü olarak tanıttığını kaydetti. -Behçet Oktay'ın söylediğini yerine getirdim- Atabek, ''Behçet Oktay, merkez teşkilatta en yüksek amirimdir. Daire başkanım, ben şube müdürüyüm. Daire başkanı, şube müdürünü arıyor. Empati yapmanızı istiyorum. Bu sadece emniyet teşkilatında değil, bütün birimlerde böyledir. Daire başkanının söylediği şeyi yerine getirdim. Benim yerime başkası da olsaydı, aynı şekilde hareket ederdi'' dedi. İbrahim Şahin'in, Elazığ'a geldikten 4 ay sonra, 22 Ocak 2009'da emniyet müdür yardımcısı makamına çağırarak, gözaltına alınma kararını söylediğinde şaşırdığını belirten Atabek, ''Benim adım Şahin'den elde edilen Ali Balkız'a yönelik tedhiş planında geçiyor. Benim bilgim haricinde ismim kullanılmıştır. Balkız, krokideki evi 2008 ocak ayında boşalttığını söylüyor. Şahin ile irtibatımızın olmadığı 29 Ağustos 2008'deki telefon kaydından anlaşılıyor'' diye konuştu. Atabek, haklarının iade edilmesini ve beraatına karar verilmesini istedi. -Çapraz sorgu- Savunmasını tamamlamasının ardından savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorularını cevaplandıran Atabek, el bombasını nasıl kullanacaklarının kendilerine öğretildiğini belirterek, ''Diğer patlayıcılar, terörle mücadele gibi özel eğitimlerde öğretilir'' dedi. Pekgüzel'in, ''Size zimmetli 10 tane el bombası verdiler. Birini kullansanız da '10'unu da kullandım' deseniz bunun bir kontrolü var mı, yoksa beyanınız yeterli olur mu?'' sorusuna Atabek, kendilerine o kadar el bombasının verilmeyeceğini belirterek, ''Verildiğini düşünürsek, sarf ettiğimizi beyan etmemiz yeterli olur'' dedi. Telefon tapesinde, Behçet Oktay'ın ''Rambo'' diye hitap ettiğini hatırlatılarak, çevresinde de böyle mi tanındığı sorulan Atabek, bu hitabı sadece Oktay'ın kullandığını belirterek, ''Öyle uygun görmüş, öyle takdir etmiş'' dedi. İbrahim Şahin ile bir tek görüşmesi olduğunu, ancak iddianamede bunun 15 olarak yazıldığını belirten Atabek, bunun bayramlarda attığı bir mesajın da bölünerek 5 mesaj şeklinde iddianameye konulmasından kaynaklandığını söyledi. Atabek, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ve eski Genel Sekreter Kazım Genç'in ismini de ilk defa ifadesi sırasında duyduğunu söylemesi üzerine, sanıklardan Tuncay Özkan'ın, ''Özel harekat şube müdürlüğü yaptınız. Hiç duymadınız mı isimlerini?'' sorusuna, ''Normal insanlarla ne işim olabilir? Benim işim teröristlerle'' yanıtını verdi. Ayhan Atabek, bu tedhiş planının çok saçma olduğunu ifade ederek, ''PKK eylem yapıyor, 'Ben teröristim, terör eylemi planı yapıyorum', der mi? Bu planın anlamsız ve çelişkili olduğunu heyete anlatmaya çalıştım'' diye konuştu. Tutuklu sanık İbrahim Şahin de, Atabek ile telefonla görüşmesinin, Elazığ'a gidiş geliş ve orada bulunmasına ilişkin olduğunu belirterek, ''Hakkımda suçlu insan portresi yaratıldı. Onlara zarar vermemek için Elazığ'da emniyet müdür ve yardımcılarını ziyaret etmedim. Onlar ziyaretime geldiler'' dedi. Atabek, avukat Celal Ülgen'in sorusu üzerine de görevi nedeniyle kendisine verilen tabancayı duruşmaya geleceği için evde bıraktığını söyledi. Ülgen'in, ''Terör örgütü üyeliğinden tutuklanıp da tahliye edildikten sonra silahı iade edilen gördünüz mü?'' sorusuna Atabek, görmediğini belirtti. Duruşmaya, daha sonra öğlen arası verildi.