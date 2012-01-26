-"İşlemediğim suçu neden kabul edeyim" İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin görülen davada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Abdullah Uçmak, ''Beni eşofmanımla aldılar. 'Bu olayı kabul et, sen husumetlisin' dediler. İşlemediğim bir suçu neden kabul edeyim'' dedi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasına geçilmeden önce konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı Gökmen Demircan, Uçmak'a yönelik, dünkü duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle CMK uyarınca dışarı çıkartıldığını hatırlatarak, ''Tekrar uyarıyorum. Sana yöneltilen suçla ilgili savunma yapman için çağırıyorum. Savunma sınırının dışındaki tutumun aynı şekilde devam ederse duruşmalardan süresiz uzaklaştırırım'' dedi. Uçmak'ın ''Başkanım burada terörist olarak yargılanıyorum. Adam öldürme suçlamasında sıkıntı yok. PKK ile bağlantılı olmakla suçlanıyorum. PKK'nın ne anlama geldiğini herhalde kimse bilmiyor'' demesi üzerine Mahkeme Başkanı Demircan, ''Bu mahkeme bu tür davalara bakıyor. Bu suçlamayı kabul etmezseniz. Etmediğini anlatırsın başka şeye gerek yok'' şeklinde konuştu. Terör örgütü suçlamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Uçmak, uzun süreden beri ceza evinde kaldığını ifade ederek, terör örgütü ile birlikte bu faaliyete katılmasının mümkün olamayacağını söyledi. Uçmak, iddianamenin saçmalıklarla dolu olduğunu savunarak, cumhuriyet savcısının iddianamede lehine olan delillere yer vermediğini kaydetti. ''Bir tezgahın içindeyim'' diyen Uçmak, ''Bani eşofmanımla aldılar. 'Bu olayı kabul et, sen husumetlisin' dediler. İşlemediğim bir suçu neden kabul edeyim. Ceza evinden çıktıktan 5 ay sonra Tatlıses'in oğlu hemen adımı veriyor. Ne yapmışım ben onları takip mi etmişim, tehdit mi etmişim?'' dedi. Gözaltına alındığı zaman emniyette ''olayı yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunması halinde tüm olayı kabul edeceğini'' söylediğini vurgulayan Uçmak, ''Malum Tatlıses çiğ köfte yapıyor. Gazetecilere çiğ köfte dağıta dağıta basında aleyhimde yazılmadık şey bırakılmadı'' dedi. Mahkeme heyeti daha sonra duruşmaya yarım saat ara verdi.