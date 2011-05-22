T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İSLAMİ OKULLARA PARA VERİYORLARMIŞ" İSLAMABAD (A.A)

22 Mayıs 2011 18:02

-"İSLAMİ OKULLARA PARA VERİYORLARMIŞ" İSLAMABAD (A.A) - 22.05.2011 - Wikileaks tarafından yayınlanan bir ABD diplomatik yazışmasında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) donörlerin, Pakistan'daki radikal İslami okullara yıllık tahmini 100 milyon dolar yardım yaptıkları belirtiliyor. Kasım 2008 tarihli yazışmada, bağışların Suudi ve Emirlik hükümetlerinin "doğrudan desteğiyle" yapıldığı bildiriliyor. Sözkonusu okulların güneydeki Pencap eyaletindeki yoksul çocukların beyinlerini yıkadığı, bazılarına Pakistan hükümeti ve Batı'ya karşı savaşması için askeri eğitim verildiği belirtiliyor.  Diplomatik yazışma, Pakistan'da İngilizce yayın yapan Sunday by Dawn gazetesi tarafından yayınlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24