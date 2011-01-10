-"İSLAM'DA PİŞMAN OLUNMAZ Kİ" İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliyelerine karar verilen ve yurt dışına çıkış yasağı konulan 8 sanık arasında bulunan Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, tahliye kararını almak için geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, ''İslam'da pişman olunmaz ki'' dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne, sabah saatlerinde oğlu ve arkadaşıyla gelen İnan, burada tutuklu olarak yargılandığı ve kendisi hakkında tahliye kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine uğradı. Adliye çıkışında gazetecilerin, ''Neden geldiniz?'' sorusunu yanıtlayan İnan, ''Kararı almaya geldik. İmzamızı pazartesi günleri atıyoruz. Sultangazi Polis Merkezinde atıyoruz'' dedi. Tahliyelerle ilgili oluşan tepkilere yorumu sorulan İnan, ''Tahliye olmasaydık zaten normal mahkeme neticesinde yine tahliye olacaktık. Bir şey yok ki. 11 senedir yargılanıyoruz, bir tek delil kırıntısı getirin'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Cinayetler kanıt değil mi?'' diye sorması üzerine, ''Size de aynı iddialarda bulunulur. Sen de mesela 50 kişiyi öldürdün. Önemli olan delil değil midir?'' şeklinde yanıtlayan İnan, eleştirilere yönelik benzer bir soruyu da şöyle yanıtladı: ''11 senedir içerideyiz, yetmiyor mu? Şu ana kadar en küçük bir delil kırıntısı yok. Kırıntı diyorum. Zaten mahkemenin neticesinde yine aynı şeyi bekliyorum. Bir şey yok. Zaten görüntüler bellidir işte, bak mesela olup bitenler hepimizin gözünün önünde oluyor. Cereyan ediyor.'' Yasa dışı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, bugün basına yansıyan haberlerde ''Hizbullah'ı tahliyelerini eleştiren'' yorumu da sorulan İnan, ''O zaman bak, devlete söylüyor aynısını. Onu gidip devlete sorunuz'' dedi. -''İSLAM'DA PİŞMAN OLUNMAZ''- Hacı İnan, bir gazetecinin, ''Siz de pişmanlık var mı? 11 sene içerde yattınız, bu süreçte öz eleştiri yaptınız mı hiç?'' diye sormasına karşılık da, ''Neden pişman olacağız ki? Biz Müslümanız, İslam'da pişman olunmaz ki. İddiadır, kanıt yok, bir şey yok'' ifadesini kullandı. Tahliye edilmelerine yönelik eleştirilerin artık kendilerini ilgilendirmediğini belirten Hacı İnan, ''Bağımsız aday olarak seçimlere katılacağı'' yönündeki söylentilere ilişkin de, hiç bilgisinin olmadığını söyledi. Hacı İnan, mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra, Sultangazi Polis Merkezine her pazartesi imza atacağını da dile getirdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Hizbullah terör örgütüne ilişkin açılan dava dosyasında, CMK'nın 102. maddesi kapsamında yaptığı incelemenin ardından tahliyesini kararlaştırdığı Hacı İnan, örgütün sözde İstanbul sorumlusu İlyas Kutulman, İbrahim Evliyaoğlu, Mehmet Bayram Eren, Emin Ekinci, Sabahattin Alkan, Abdülsettar Yıldızbakan ve Burhan Ekineker hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar vermişti. Mahkeme ayrıca, 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, aynı dava kapsamında tutuklu yargılanan, Üsküdar'da 10 kişinin cesedinin çıkarıldığı evin kiracısı Cevat Işıklı'yı ise sonradan yakalandığı ve tutuklulukta geçirdiği süre 10 yılı doldurmadığı için tahliye etmemişti.