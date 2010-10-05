-"İSLAMAFOBİ'DE KİLİT FİLİSTİN" BRÜKSEL (A.A) - 05.10.2010 - Malezya Başbakanı Necib Razak, Batı dünyasındaki İslamafobi sorununun çözümünde, Filistin sorununun çözümünün kilit önem taşıdığını söyledi. Asya-Avrupa zirvesinde gazetecilere bir açıklama yapan Razak, Avrupalı liderlere, "İslam'ın tehdit olmadığı ve İslamafobi'nin tüm dinlerdeki aşırı gruplarca teşvik edildiği" mesajını verdiğini söyledi. Uluslararası topluma "farklı dinlerin huzur içinde birlikte yaşamasının canlı örneğini görmek için Malezya'ya bakmalarını" tavsiye eden Razak, din eksenli olduğu iddia edilen çatışmaların, din farkından değil farklı dinlerdeki aşırı gruplardan kaynaklandığını söyledi. Razak, "İslamafobi'nin çözümü için Filistin sorununa kalıcı çözüm bulunmasının şart olduğunu" belirterek, tüm hakları ellerinden alınan Filistinlilerin İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu ifade etti.