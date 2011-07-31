-"İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK" İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde işlerinin kolay olmayacağını ancak oyuncularına güveninin tam olduğunu söyledi. Hiddink, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde çekilen 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri kuralarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, gruptaki gerçek rakibin Hollanda olacağına dikkati çekerek, ''Benim için de ilginç ve zorlu bir kura bu. Son birkaç yılda, hep pozitif sonuçlar getiren iyi ve genç bir kadro oluşturdular. Son dünya kupasında da final oynadılar'' diye görüşlerini aktardı. Hollandalı teknik adam, Rusya'nın başındayken 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Estonya ve Andorra ile aynı grupta yer aldıklarını hatırlatarak, ''Bu ekiplere karşı çok dikkatli olup, beklenmedik puan kayıpları yaşamamamız gerekiyor. Romanya da Andorra da şu sıralar zor zamanlar geçiriyorlar. Sıralamadaki yerlerini yükseltmek için çaba sarf edeceklerdir'' ifadelerini kullandı. A Milli Takım'ın bir yenilenme sürecinden geçtiğini kaydeden Hiddink, ''Eylül 2012'de elemeler başlayana kadar kadromuz çok daha deneyimli bir hale gelecektir. İşimiz kolay olmayacak ama takımımın elemelerde iyi oynayacağına ve sonuçta başarılı olacağına olan güvenim tam'' diye görüş belirtti. -HOLLANDA İLE ÇEKİŞİRİZ A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ile grup birinciliği için çekişeceklerini savundu. Kurayı Lig TV'ye değerlendiren A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, gruptaki en güçlü takımın Hollanda olduğunu belirterek, ''Bazen zor görünen gruplar kolay, kolay görünen gruplar ise zor olabilir. Grubumuzdaki Hollanda bir önceki Dünya Kupası'nda final oynadı. 7-8 ay önce onlarla maç yapmıştık. Romanya ve Macaristan geçmişini arayan takımlar, çıkış yapmak istiyorlar. Grupta Hollanda dışında diğer takımlar bizim isteyebileceğimiz takımlar. Hollanda ile grup birinciliği için çekişeceğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Milli takımın en büyük sorununun küçük takımlara karşı puan kaybetmek olduğuna dikkati çeken Buruk, ''İnşallah bu kez böyle olmayacak. Çok genç bir takımımız var. Bu turnuva başlayana kadar bir Avrupa şampiyonası geçireceğiz. Dünya kupası finallerine tekrar katılacağımızı düşünüyorum. Biz de büyük bir takımız, dünya futbolunda yer alıyoruz. Biz ne kadar rakipleri düşünüyorsak da onlar da bizi düşünüyordur'' şeklinde konuştu. -TÜM RAKİPLERİ YENMEK ZORUNDAYIZ Hollanda'nın teknik direktörü Bert Van Marwijk, ise ''Zor bir kura çektiklerini ve tüm rakipleri yenmek zorunda olduklarını'' söyledi. Van Marwijk, kura çekiminin yapıldığı Rio De Janeiro'da, Hollanda, Türkiye, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra'dan oluşan (D) grubuyla ilgili değerlendirmede bulundu. ''Şu anda 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin ortasındayız, o yüzden burada bulunmam biraz tuhaf. 2012 elemeleri bittikten sonra burada olan biten hakkında düşünecek vaktim olacak'' diye konuşan teknik adam, ''Ancak, zor bir kura çektik, kurayı değiştiremezsiniz bu yüzden tüm rakipleri yenmek zorundayız'' dedi. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı kupada şampiyonluğu çok isteyeceğini belirten Van Marwijk, ''Brezilya, en iyi futbol ülkesidir. Kupayı 5 kez kazandılar. Buradaki herkes onları destekliyor, çok iyi oyuncuları var. Kupayı da iyi organize edeceklerini düşünüyorum. Brezilya, futbolla nefes alan bir ülke'' ifadesini kullandı.