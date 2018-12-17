"İşçi Partisi Brexit'i parlamentoya Noel öncesi getirmek için bastıracak"

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık\'ta İşçi Partisi\'nin seçim koordinatörü Andrew Gwyne, Brexit anlaşmasının Noel öncesi parlamentoya getirilmesi için bastıracaklarını söyledi.

Gwyne, \"Hükümetin, Brexit anlaşmasını bu hafta parlamentoya getirmesi ve Noel\'den önce anlaşmanın oylanması için her türlü mekanizmayı kullanacağız\" dedi.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liam Fox ise, Avrupa Birliği ile Brexit anlaşması için \"güvenceler\" almak üzere görüşmelerin devam ettiğini ve Brexit anlaşması konusunda herhangi bir kararın ancak yeni yılda alınabileceğini söyledi.

Fox, \"Brexit anlaşması için karar bu hafta olmayacak. Acele etmeyeceğiz. Yeni yıl içinde bir karar vereceğiz\" dedi.